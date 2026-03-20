Armada u ratu protiv žestoke navijačke skupine: Ultrasi su samo gledati Riječane na tribini

Navijačke skupine često su više od pukih promatrača; one su duša i savjest kluba. Riječka Armada i navijači francuskog Strasbourga, predvođeni skupinom Ultra Boys 90, savršeni su primjeri bezuvjetne ljubavi, ali i borbe za očuvanje identiteta u modernom nogometu. Njihov nedavni susret na europskoj sceni samo je dodatno naglasio paralele i razlike dviju vatrenih tribina.

Armada: Sami protiv svih već više od tri desetljeća

Riječka Armada službeno je rođena devetog svibnja 1987. godine na finalu Kupa Jugoslavije u Beogradu. Ime, inspirirano snagom španjolske flote, nastalo je u jednom kafiću i ubrzo postalo sinonim za fanatičnu podršku s Kvarnera. Kroz više od tri desetljeća, njihova su gesla "Sami protiv svih" i čakavsko "Krepat, ma ne molat" postala dio identiteta ne samo navijača, već i cijelog grada. Prepoznatljivi po spektakularnim bakljadama i koreografijama, svoju su ljubav prema klubu utkali u tkivo grada kroz brojne murale koji se protežu od Istre do Gorskog kotara. Njihova priča je priča o lokalpatriotizmu i nepopustljivosti, iskovana u žestokim rivalstvima s najvećim hrvatskim klubovima.

Ultraši Strasbourga: Borba za dušu kluba

S druge strane Europe, u povijesnoj pokrajini Alsace, navijači RC Strasbourga vode drugačiju bitku. Njihova najistaknutija skupina, Ultra Boys 90, utemeljena 1990. godine, danas je na prvoj crti otpora protiv modernog nogometa. Otkako je 2023. godine klub preuzeo američki konzorcij BlueCo, ujedno i vlasnik Chelsea, navijači strahuju da njihov stoljetni klub postaje tek filijala engleskog velikana. Smatrajući da se time gubi povijest i duša kluba, započeli su prosvjede bojkotiranjem navijanja i koreografija, pretvarajući svoju poznatu bučnu tribinu stadiona Meinau u mjesto tihog otpora. Njihova borba nije protiv rivala na terenu, već protiv globalizacijskih trendova koji klubove pretvaraju u korporativne franšize.