KAPITALNO POJAČANJE /

Ukrajinski reprezentativac stiže na Maksimir?

Foto: PressFocus/Sipa USA/Profimedia

Konoplja je za Šahtar odigrao 114 utakmica i osvojio pet trofeja, dok je 2019. postao svjetski prvak s ukrajinskom reprezentacijom do 20 godina.

5.5.2026.
16:52
Sportski.net
Nakon što je izgledno dogovorio dolazak Stjepana Radeljića, Dinamo je ozbiljno krenuo i u potragu za drugim braničem.

Ranije je stigla informacija kako su Plavi zainteresirani za Tina Jedvaja, a već se od ranije zna da pikiraju i slovenskog bočnog braniča Srđana Kuzmića.

No, sada se po tom pitanju pojavilo i treće ime. Kako piše Germanijak, riječ je o Juhimu Konoplji iz Šahtara. Riječ je o ukrajinskom reprezentativcu i prvotimcu Šahtara koji će u kolovozu napuniti 27 godina. Kao i Jedvaj i Kuzmić, Konoplja može igrati na obje bočne pozicije u obrani, a ako bi Modri stvarno krenuli po njega, doveli bi ga besplatno jer mu, kao i Radeljiću, ugovor istječe na kraju sezone.

Ovaj 180 centimetara visoki desni bek na Transfermarktu vrijedi pet milijuna eura, a za reprezentaciju Ukrajine ima 27 nastupa, pa bi njegov dolazak u Dinamo bio veliki uspjeh Modrih.

Isti izvor koji je donio tu vijest također napominje kako na Maksimiru ne računaju na filipinskog reprezentativca Bismarcka Tabinasa, koji je zimus stigao iz Vukovara.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
