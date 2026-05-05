Ukrajinski reprezentativac stiže na Maksimir?

Nakon što je izgledno dogovorio dolazak Stjepana Radeljića, Dinamo je ozbiljno krenuo i u potragu za drugim braničem.

Ranije je stigla informacija kako su Plavi zainteresirani za Tina Jedvaja, a već se od ranije zna da pikiraju i slovenskog bočnog braniča Srđana Kuzmića.

No, sada se po tom pitanju pojavilo i treće ime. Kako piše Germanijak, riječ je o Juhimu Konoplji iz Šahtara. Riječ je o ukrajinskom reprezentativcu i prvotimcu Šahtara koji će u kolovozu napuniti 27 godina. Kao i Jedvaj i Kuzmić, Konoplja može igrati na obje bočne pozicije u obrani, a ako bi Modri stvarno krenuli po njega, doveli bi ga besplatno jer mu, kao i Radeljiću, ugovor istječe na kraju sezone.

Ovaj 180 centimetara visoki desni bek na Transfermarktu vrijedi pet milijuna eura, a za reprezentaciju Ukrajine ima 27 nastupa, pa bi njegov dolazak u Dinamo bio veliki uspjeh Modrih.

Isti izvor koji je donio tu vijest također napominje kako na Maksimiru ne računaju na filipinskog reprezentativca Bismarcka Tabinasa, koji je zimus stigao iz Vukovara.