BEK I STOPER /

Dinamo dovodi veliko pojačanje: Stiže srebrni iz Rusije 2018

Foto: Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Za Dinamo bi to značilo da dovodi iskusnog igrača koji može igrati i desnog beka i stopera

5.5.2026.
9:29
Sportski.net
Dinamo nakon potvrde titule prvaka Hrvatske radi na pojačanjima za sljedeću sezonu, a pojavilo se jedno staro ime koje je sada, navodno, vrlo blizu dolaska. 

Riječ je o Tinu Jedvaju, a Sportske novosti doznaju kako bi ovoga ljeta Dinamo mogao otkupiti njegov ugovor od atenskog Panathinaikosa. Navodno Jedvaj nije u planovima grčkog kluba i oni su voljni razgovarati. Ove sezone jedno je vrijeme bio standardan pa onda nije, a sada, u završnici sezone nije bio u planovima za utakmicu s AEK-om koja je završila 0-0.

Jedvaj se spominjao kao moguće pojačanje i prošloga ljeta, ali tada je PAO tražio 2,5 milijuna eura što je za Dinamo bilo previše. Sada bi cijena trebala biti dosta manja, možda i ispod milijun eura jer Jedvaj je godinu stariji, ulazi u posljednju godinu ugovora i čini se da Grci nemaju ništa protiv njegove prodaje. 

Za Dinamo bi to značilo da dovodi iskusnog igrača koji može igrati i desnog beka i stopera. Jedvaj je član generacije Vatrenih koja je osvojila srebro u Rusiji 2018., a ukupno je za reprezentaciju odigrao 26 utakmica i postigao dva pogotka. Posljednju je utakmicu za Vatrene odigrao u listopadu 2020. godine.

Jedvaj je u Dinamu bio od početka karijere do 2013. kada je otišao u Romu. Nakon toga igrao je u Leverkusenu, Augsburgu, Lokomotivu iz Moskve, Al-Ainu i u Panathinaikosu za koji je odigrao 95 utakmica u tri godine. 

