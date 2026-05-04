LUDILO /

Maksimir će gorjeti: Evo koliko je karata prodano za veliki derbi

Foto: Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia

Ova je utakmica, iako je naslov već potvrđen, itekako značajna za Dinamo jer Plavi ganjaju dva rekorda

4.5.2026.
15:45
Sportski.net
Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia
Iako je Dinamo već osigurao novi naslov prvaka plavom puku očito nije dosta gledanja Kovačevićevog stroja.

Do tog se zaključka može doći pogledom na Dinamove društvene mreže gdje stoji kako je Dinamo za veliki derbi protiv Hajduka na Maksimiru već prodao 15 tisuća ulaznica. Dodajemo da je ova utakmica, iako je naslov već potvrđen, itekako značajna za Dinamo jer Plavi ganjaju dva rekorda - onaj po broju postignutih pogodaka i onaj individualni - igrač s najviše postignutih pogodaka.

Plavima za skinut prvi rekord fali još 12 pogodaka budući da su u sezoni 1993./94. postigli 98, dok Dionu Dreni Belji nedostaje još šest pogodaka za svrgavanje Eduarda.

Utakmici također daje dodatni značaj i činjenica kako su Modri protiv Hajduka na Maksimiru posljednji puta slavili 15. srpnja 2023., odnosno prije nešto manje od tri godine.

DinamoHajdukVjecni Derbi
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
