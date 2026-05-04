JAO /

Hajduk hakiran: Pogledajte piše na stranici umjesto vijesti o klubu

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Da sa stranicom ima problema potvrdili su iz samog kluba

4.5.2026.
12:36
Sportski.net
Ako biste danas upisali "Hajduk” u svoju web-tražilicu, dočekao bi vas šok jer bi stranica splitskog prvoligaša bila nedostupna, a sam opis, umjesto na hrvatskom, bio bi na indonezijskom jeziku.

"RajaBandot, tempatnya slot gacor yang bikin kamu terus menang! Siap-siap jadi jaya dan kaya raya dengan permainan seru dan hadiah melimpah”, piše na stranici. Prijevod te rečenice upućivao bi na klađenje, pa je očito da je Hajduk hakiran.

Foto: Screenshot - Google

To su jučer naznačili i iz samog kluba, iz kojeg su izjavili kako je stranica nedostupna, no da webshop radi neometano.

