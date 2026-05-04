Hajduk hakiran: Pogledajte piše na stranici umjesto vijesti o klubu
Da sa stranicom ima problema potvrdili su iz samog kluba
Ako biste danas upisali "Hajduk” u svoju web-tražilicu, dočekao bi vas šok jer bi stranica splitskog prvoligaša bila nedostupna, a sam opis, umjesto na hrvatskom, bio bi na indonezijskom jeziku.
"RajaBandot, tempatnya slot gacor yang bikin kamu terus menang! Siap-siap jadi jaya dan kaya raya dengan permainan seru dan hadiah melimpah”, piše na stranici. Prijevod te rečenice upućivao bi na klađenje, pa je očito da je Hajduk hakiran.
To su jučer naznačili i iz samog kluba, iz kojeg su izjavili kako je stranica nedostupna, no da webshop radi neometano.
🚨 Zbog tehničkih poteškoća na serveru službena klupska web stranica privremeno je nedostupna. Intenzivno radimo na otklanjanju problema.— HNK Hajduk Split (@hajduk) May 2, 2026
➡️ Webshop radi neometano (https://t.co/SwoD4hajyB), a ulaznice za utakmicu možete kupiti putem linka https://t.co/OO70nfiTMN
Hvala! 🔴🔵
