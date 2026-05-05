BIT ĆE VATRENO

Utakmica koja se ne propušta: Evo kada i gdje gledati borbu za finale Lige prvaka

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Jedva čekamo vidjeti što će se dogoditi večeras u ovom taktičkom i psihološkom ratu između Mikela Artete i Diega Simeonea

5.5.2026.
8:54
Dominik Franculić
Ovoga tjedna doznat ćemo i finaliste Lige prvaka! Prvi uzvratni susret polufinala na rasporedu je u utorak u Londonu.

Arsenal dočekuje Atletico Madrid, a rezultatsku prednost nema nijedna momčad. Prošlotjedni dvoboj na madridskom Metropolitanu završio je 1-1 i to nakon dva pogotka s bijele točke. Bila je to utakmica u kojoj je pažnja više bila usmjerena na VAR monitore i Artetina i Simeoneova divljanja uz teren. Dan ranije gledali smo nogometni spektakl između PSG-a i Bayerna u kojem je postignuto devet pogodaka, ali i neobičan i kontroverzan okršaj Arsenala i Atletica sigurno ima svoju publiku i na neke drugačije načine privlači gledatelje.  

Baš zato jedva čekamo vidjeti što će se dogoditi večeras i tko će pobijediti u ovom taktičkom i psihološkom ratu između Mikela Artete i Diega Simeonea. 

Ako se uspiju plasirati u finale, Topnicima će to biti tek drugi put u povijesti, dok je Atletico dosad igrao u tri finala, no ni španjolska, ni engleska momčad najprestižniji trofej u klupskom nogometu nije uspjela podignuti još nijednom.

Polufinale je na rasporedu u 21 sat, a prijenos je na Areni Sport 1.

POGLEDAJTE VIDEO: U utorak doznajemo prvog finalista Lige prvaka: 'Čeka nas velika večer'

Liga PrvakaArsenalAteltico MadridDiego SimeoneMikel Arteta
