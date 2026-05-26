Hrvatski suparnik na SP dočekao najgoru moguću vijest nakon objave popisa

Reprezentacija Gane, jedan od hrvatskih suparnika na skorašnjem World Cupu, doživjela je težak udarac tek nešto više od dva tjedna prije početka natjecanja, nakon što je napadač Mohamed Kudus (25) definitivno otpao zbog ozljede.

Napadač Tottenham zadobio je u siječnju ozljedu kvadricepsa i očekivalo se da će se vratiti u ožujku. Međutim, 25-godišnji napadač se još uvijek nije oporavio i izbornik Carlos Queiroz je prekrižio njegovo ime.

Kudus je uz napadača Manchester Cityja Antoinea Semenyoa prvo ime "Black Starsa". Na transfermarktu je procijenjen je na 55 milijuna eura, dok Semenyo vrijedi 75 milijuna eura. U 46 nastupa za Ganu, Kudus je zabio 13 golova.

Queiroz je objavio širi popis od 28 igrača za Svjetsko prvenstvo. Portugalski stručnjak je iznenadio odabirom čak petorice vratara, na popisu je i devet braniča, sedam veznih igrača i sedam napadača.

Branič grčkog PAOK-a Baba Abdul Rahman, vraća se u momčad prvi put od rujna 2023. Bivši lijevi bek Chelseaja ove je sezone odigrao 35 utakmica, postigavši ​​tri gola i upisavši tri asistencije u svim natjecanjima.

Na popisu je i krilni igrač Lyona Ernest Nuamah, kojeg nije bilo više od godinu dana. Vratio se u punu formu nakon oporavka od ozljede prednjeg križnog ligamenta koja ga je udaljila s terena više od 12 mjeseci.

Među povratnicima je i Abdul Mumin iz Rayo Vallecana, koji se vraća nakon duge pauze zbog ozljede prednjeg križnog ligamenta. Mladi igrač Ajaxa Amsterdama, Paul Reverson, također je uključen u popis igrača.

Momčad se okupila u ponedjeljak u Cardiffu gdje će se pripremati do prijateljske utakmice protiv Walesa 2. lipnja.

Gana otvara SP 17. lipnja protiv Paname u Torontu, potom će 23. lipnja igrati u Bostonu protiv Engleske, a 27. lipnja u Philadelphiji protiv Hrvatske.

Vratari: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick’s), Solomon Agbasi (Hearts of Oak), Paul Reverson (Ajax);

Braniči: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Alexander Djiku (Spartak Moskva)

Veznjaci: Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (St. Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester), Kamal Deen Sulemana (Atalanta)

Napadači: Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester).