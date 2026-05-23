Budući suparnik Hrvatske doživio treći poraz zaredom u pripremama za Svjetsko prvenstvo

Nogometna reprezentacija Gane, koja će za mjesec dana igrati s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, izgubila je sa 0-2 na gostovanju u Meksiku što joj je treći poraz zaredom u pripremnim utakmicama.

Gana je u ožujku bila izgubila 1-5 od Austrije i 1-2 od Njemačke nakon čega je u travnju dovela novog izbornika Carlosa Quieroza. No, 73-godišnji Portugalac zbog osobnih razloga nije vodio Ganu u petak u meksičkom gradu Puebli, izvijestio je nogometni savez te afričke zemlje.

Njegovo mjesto je zauzeo 38-godišnji pomoćnik Desmond Ofei.

Već nakon dvije minute gledao je kako Gana gubi pogotkom 22-godišnjeg ofenzivnog veznog Briana Gutierreza. Meksiko, jedan od domaćina Svjetskog prvenstva, povisio je na 2-0 u 54. minuti kada je mrežu pogodio 31-godišnji Guillermo Martinez, napadač meksičkog kluba Pumas.

Ofei je u drugom poluvremenu promijenio brojne igrače, ali Gana nije uspjela doći do pogotka.

"Ova utakmica bila nam je vrijedan test uoči Svjetskog prvenstva Kanadi, SAD-u i Meksiku", izvijestio je Nogometni savez Gane putem internetske stranice.

Gana će 2. lipnja odigrati prijateljsku utakmicu s Walesom u Cardiffu.

Hrvatska i Gana će igrati 27. lipnja utakmicu Svjetskog prvenstva u Philadelphiji. Prethodno će obje reprezentacije odmjeriti snage s Engleskom i Panamom koje se također nalaze u skupini L.