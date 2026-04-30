Bivši sudac: 'Arsenal je oštećen protiv Atletica, dva puta'

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Atletico Madrid i Arsenal su na Metropolitano stadionu odigrali 1-1. Arsenal je poveo u 44. minuti golom Viktora Gyökeresa, a u 56. minuti izjednačio Julian Alvarez.

Oba pogotka postignuta su s bijele točke, a u drugom poluvremenu je Danny Makkelie po treći puta pokazao na kreč, ali onda je nakon pogledane snimke odlučio promijeniti odluku. Bila je to situacija s Hanckom i Ezeom u kaznenom prostoru Atletica, a bivši premijerligaški sudac Mark Halsey smatra kako je Arsenal u toj situaciji oštećen.

"Što se mene tiče, u stvarnom vremenu, mislio sam da je to bio jasan prekršaj Hancka na Ezeu. Da, nespretno. Da, bilo je kontakta. Sudac Danny Makkelie dosuđuje ga u stvarnom vremenu, a zatim VAR preporučuje pregled. Je li to bila jasna i očita pogreška suca utakmice? Po mom mišljenju, ne. Bilo je kontakta. To nije jasna i očita pogreška, pa zašto se VAR opet umiješao? Previše se forenzički ponašaju, nisu se trebali umiješati", rekao je Halsey za The Sun.

Niti ruka Whitea se ne bi trebala kažnjavati

"I moram reći da su Simeonovi postupci na aut-liniji sramotni. Jednostavno ne mogu vjerovati da četvrti sudac nije reagirao i natjerao suca da se pozabavi s njim", rekao je Halsey za ponašanje argentinskog trenera. Također, on smatra da niti ruka Bena Whitea nije trebala biti kažnjena jedanaestercem, iako to jest po pravilima Lige prvaka.

"Nije u ravnoteži, pokušava blokirati udarac i ruka mu je u prirodnom položaju. Kako to može biti namjerno igranje rukom? Uvijek se dosuđuju u Ligi prvaka, ali je li to ispravno? Po mom mišljenju, ne. Vidjeli smo vrlo lošu odluku o igranju rukom u utakmici PSG-a i Bayern Münchena, što je za mene bila besmislica, to nikada nije bio penal za namjerno igranje rukom, a isto vidimo i sada".

