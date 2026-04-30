Diego Simeone: 'Jaki su, ali bili smo bolji! Ima se još za igrati'

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Atletico Madrid i Arsenal su na Metropolitano stadionu odigrali 1-1.

Za razliku od pariškog spektakla između PSG-a i Bayerna, madridski ogled bio je očekivano drugačiji. Bila je to tvrda i čvrsta utakmica bez previše prilika, a oba gola postignuta su iz jedanaesteraca.

Arsenal je poveo u 44. minuti golom Viktora Gyokeresa, a u 56. minuti izjednačio Julian Alvarez. Uzvrat je 5. svibnja u Londonu.

"Topnici" su ovim rezultatom nastavili niz bez poraza ove sezone u Ligi prvaka. U 13 susreta ostvarili su 10 pobjeda i tri remija. Bio je to četvrti međusobni susret ova dva kluba. Ove sezone je Arsenal slavio sa 4-0 u ligaškom dijelu, a igrali su i u polufinalu Europske lige 2018. Prva utakmica, odigrana u Londonu, završila je 1-1, a u uzvratu je Atletico pobijedio 1-0, osiguravši mjesto u finalu u kojem je pobijedio Marseille sa 3-0.

Atletico Madrid u svom sedmom polufinalu Kupa/Lige prvaka lovi četvrto finale. U dosadašnja tri finala (1974, 2014, 2016) doživio je tri poraza. Prvi put od Bayerna, a potom dva puta od gradskog suparnika Reala.

S druge strane Arsenal je prvi put u povijesti kluba stigao do polufinala Lige prvaka drugu sezonu zaredom i četvrti put ukupno. Samo jednom se probio do finala, 2006. kada je u završnom susretu izgubio od Barcelone.

Diego Simeone has still never lost a Champions League UCL knockout round match against English opposition at the Vicente Calderón or the Riyadh Air Metropolitano (W3, D4).



"Prvo poluvrijeme je bilo ravnopravno, možda su imali više posjeda, ali nisu stvorili puno prilika. Imaju vrlo jaku momčad: kada su ušle zamjene, bile su bolji od startera. Unatoč tome, bili smo bolji od njih u drugom poluvremenu", rekao je trener Atletica, Diego Simeone koji još uvijek nije izgubio utakmicu nokaut faze Lige prvaka protiv Engleza na Vicente Calderónu ili Metropolitanu (3 pobjede, 4 remija) - svih sedam tih utakmica bilo je protiv različitih momčadi (Chelsea, Leicester, Liverpool, Man Utd, Man City, Tottenham i Arsenal).

O poboljšanju svoje momčadi u drugom poluvremenu.

"Malo su se opustili, a mi smo se organizirali. Bili smo bolji u obrani i stvarali smo prilike preko Griezmanna i Lookmana. Ima se još za igrati."

O atmosferi na stadionu Metropolitano.

"Danas je bilo nevjerojatno. Rijetko smo vidjeli takav entuzijazam kao na početku utakmice. Neće svi biti tamo za uzvratnu utakmicu, ali njihova srca i duše bit će."

Hoće li Alvarez igrati u uzvratu?

"Uvijek sam optimističan."

Svoje viđenje utakmice dao je i Koke, kapetan Atlética.

"Dali smo sve od sebe. Počeli smo u defanzivi. Imali smo šanse za pobjedu, ali sve će se svesti na uzvratnu utakmicu. Vrlo dobro se brane i imaju neke vrlo brze igrače u napadu. Nismo uspjeli završiti utakmicu s prilikama koje smo imali."

Antoine Griezmann je proglašen igračem utakmice.

"Igrali smo bolje u drugom poluvremenu. Igrali smo i s većim intenzitetom. To je put i to ćemo učiniti u uzvratnoj utakmici - bit će to sjajna utakmica. Želimo doći do finala. Puno sam se pripremao za ovu utakmicu i onu u Londonu i nadam se da možemo doći do finala."

Marcos Llorente, ponovno je mijenjao pozicije na terenu.

"Rezultat je apsolutno još uvijek neizvjestan. Dominirali su u prvom poluvremenu, a mi smo dominirali u drugom. Moramo graditi na tom drugom poluvremenu. Mučili smo se vratiti loptu i žurili smo u posljednjoj trećini. To se vraća kao bumerang jer ne stvaramo toliko prilika, a nismo uspjeli iskoristiti one koje smo imali. Poboljšali smo se u drugom poluvremenu i to je ono što ćemo izvući iz ovoga. Moramo pojačati intenzitet i pokušati stvoriti više situacija jedan na jedan u posljednjoj trećini - to je ono što vas drži u igri."

