Diego Simeone: 'Jaki su, ali bili smo bolji! Ima se još za igrati'
'Prvo poluvrijeme je bilo ravnopravno, možda su imali više posjeda, ali nisu stvorili puno prilika'
U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Atletico Madrid i Arsenal su na Metropolitano stadionu odigrali 1-1.
Za razliku od pariškog spektakla između PSG-a i Bayerna, madridski ogled bio je očekivano drugačiji. Bila je to tvrda i čvrsta utakmica bez previše prilika, a oba gola postignuta su iz jedanaesteraca.
Arsenal je poveo u 44. minuti golom Viktora Gyokeresa, a u 56. minuti izjednačio Julian Alvarez. Uzvrat je 5. svibnja u Londonu.
"Topnici" su ovim rezultatom nastavili niz bez poraza ove sezone u Ligi prvaka. U 13 susreta ostvarili su 10 pobjeda i tri remija. Bio je to četvrti međusobni susret ova dva kluba. Ove sezone je Arsenal slavio sa 4-0 u ligaškom dijelu, a igrali su i u polufinalu Europske lige 2018. Prva utakmica, odigrana u Londonu, završila je 1-1, a u uzvratu je Atletico pobijedio 1-0, osiguravši mjesto u finalu u kojem je pobijedio Marseille sa 3-0.
Atletico Madrid u svom sedmom polufinalu Kupa/Lige prvaka lovi četvrto finale. U dosadašnja tri finala (1974, 2014, 2016) doživio je tri poraza. Prvi put od Bayerna, a potom dva puta od gradskog suparnika Reala.
S druge strane Arsenal je prvi put u povijesti kluba stigao do polufinala Lige prvaka drugu sezonu zaredom i četvrti put ukupno. Samo jednom se probio do finala, 2006. kada je u završnom susretu izgubio od Barcelone.
"Prvo poluvrijeme je bilo ravnopravno, možda su imali više posjeda, ali nisu stvorili puno prilika. Imaju vrlo jaku momčad: kada su ušle zamjene, bile su bolji od startera. Unatoč tome, bili smo bolji od njih u drugom poluvremenu", rekao je trener Atletica, Diego Simeone koji još uvijek nije izgubio utakmicu nokaut faze Lige prvaka protiv Engleza na Vicente Calderónu ili Metropolitanu (3 pobjede, 4 remija) - svih sedam tih utakmica bilo je protiv različitih momčadi (Chelsea, Leicester, Liverpool, Man Utd, Man City, Tottenham i Arsenal).
O poboljšanju svoje momčadi u drugom poluvremenu.
"Malo su se opustili, a mi smo se organizirali. Bili smo bolji u obrani i stvarali smo prilike preko Griezmanna i Lookmana. Ima se još za igrati."
O atmosferi na stadionu Metropolitano.
"Danas je bilo nevjerojatno. Rijetko smo vidjeli takav entuzijazam kao na početku utakmice. Neće svi biti tamo za uzvratnu utakmicu, ali njihova srca i duše bit će."
Hoće li Alvarez igrati u uzvratu?
"Uvijek sam optimističan."
Svoje viđenje utakmice dao je i Koke, kapetan Atlética.
"Dali smo sve od sebe. Počeli smo u defanzivi. Imali smo šanse za pobjedu, ali sve će se svesti na uzvratnu utakmicu. Vrlo dobro se brane i imaju neke vrlo brze igrače u napadu. Nismo uspjeli završiti utakmicu s prilikama koje smo imali."
Antoine Griezmann je proglašen igračem utakmice.
"Igrali smo bolje u drugom poluvremenu. Igrali smo i s većim intenzitetom. To je put i to ćemo učiniti u uzvratnoj utakmici - bit će to sjajna utakmica. Želimo doći do finala. Puno sam se pripremao za ovu utakmicu i onu u Londonu i nadam se da možemo doći do finala."
Marcos Llorente, ponovno je mijenjao pozicije na terenu.
"Rezultat je apsolutno još uvijek neizvjestan. Dominirali su u prvom poluvremenu, a mi smo dominirali u drugom. Moramo graditi na tom drugom poluvremenu. Mučili smo se vratiti loptu i žurili smo u posljednjoj trećini. To se vraća kao bumerang jer ne stvaramo toliko prilika, a nismo uspjeli iskoristiti one koje smo imali. Poboljšali smo se u drugom poluvremenu i to je ono što ćemo izvući iz ovoga. Moramo pojačati intenzitet i pokušati stvoriti više situacija jedan na jedan u posljednjoj trećini - to je ono što vas drži u igri."
POGLEDAJTE VIDEO: Luka Modrić oporavlja se u Milanu nakon uspješne