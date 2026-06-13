Na Sveti Duh se danas dolazilo po blagoslov, ali i zbog ćevapa: Planulo 200 kila, prilog ide za potrebite

MIRIS LJILJANA I ROŠTILJA /

Tisuće vjernika i ove su se godine okupile u Bazilici svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu kako bi proslavili blagdan jednog od najomiljenijih i najštovanijih svetaca Katoličke Crkve. Već od ranih jutarnjih sati u bazilici se služe mise, a rijeke vjernika pristižu kako bi se pomolili svetom Anti, zaštitniku kojem se mnogi obraćaju u trenucima životnih kušnji, tražeći pomoć, utjehu i zagovor. Od zdravlja i obitelji do posla i izgubljenih stvari, sveti Antun i danas zauzima posebno mjesto u srcima brojnih Hrvata koji mu s povjerenjem upućuju svoje molitve.

Osim mirisa ljiljana u zraku i miris roštilja. Sada već tradicionalno u vrtu samostana, za ćevape, zaduženi su volonteri.

"Nismo brojali al negdje smo već na 150, 200 kila od jutros, a ali tek sad kreće ono najbolje.“, kazao je Siniša Barunčić,

"Ćevapi odlični, lepinja još bolja. Preporuka svima, prije svega jer iza toga stoji dobrotvorna svrha i to što sav prilog ide za pučku kuhinju tako da su zbog toga još i bolji", kazale su nam Ivana i Maja.

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