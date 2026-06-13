KBC Split uveo posebna pravila za odijevanje: 'Znali su doći u kupaćim kostimima'
Proteklih nekoliko dana više je posjetitelja zbog neprimjerene odjeće upozoreno na ulazu te zamoljeno da se prikladno odjenu
Početkom turističke sezone Splitska bolnica podsjetila je na zabranu ulaza za sve koji su neprimjereno odjeveni. Pravila nisu nova i ne vrijede za hitne slučajeve. Za sve druge - treba se odjenuti po bontonu.
Kratkim haljinama i hlačama, japankama i majicama bez rukava u KBC-u Split mjesta više nema.
"Neki dođu u kratke gaće, ono ne bermude nego baš kratke gaće. Neki dođu u majci na špaline", rekao je Slobodan.
"Ozbiljno moraju shvatiti bolnicu, nije bolnica plaža, nije bolnica kako bih vam rekla... Ozbiljnost mora postojati kada se ide u posjete", rekla je Elvira Odak.
Dolaze i u kupaćim kostimima
Proteklih nekoliko dana više je posjetitelja zbog neprimjerene odjeće upozoreno na ulazu te zamoljeno da se prikladno odjenu.
"Mi imamo slučajeva da ljudi dolaze u izrazito kratkim hlačama, majicama potpuno golih ramena, golog trbuha. Imamo slučajeve gdje doista dolaze u kupaćim kostimima i to nije primjereno", rekla je Kristina Bitanga, glasnogovornica splitskog KBC-a.
Iz KBC-a poručuju kako pravila ponašanja i odijevanja nisu nova, već su na snazi odavno, samo žele obratiti pozornost na njihovo poštivanje. Iznimka su hitni slučajevi, u kojima ova pravila ne vrijede.
"Naravno da se ne gleda, primarni slučaj je spašavanje života. Mi ne govorimo da je najveći problem zdravstva, odnosno ovo nije problem u hrvatskom zdravstvu već osnovni bonton", rekla je Bitanga.
Na svim ulaznim u javne ustanove, pa tako i splitske bolnice pravila su jasno istaknuta. Oni koji ih sami ne primijete, s njima će se upoznati na ulasku.