KBC Split uveo posebna pravila za odijevanje: 'Znali su doći u kupaćim kostimima'

Početkom turističke sezone Splitska bolnica podsjetila je na zabranu ulaza za sve koji su neprimjereno odjeveni. Pravila nisu nova i ne vrijede za hitne slučajeve. Za sve druge - treba se odjenuti po bontonu.

Kratkim haljinama i hlačama, japankama i majicama bez rukava u KBC-u Split mjesta više nema.

"Neki dođu u kratke gaće, ono ne bermude nego baš kratke gaće. Neki dođu u majci na špaline", rekao je Slobodan.

"Ozbiljno moraju shvatiti bolnicu, nije bolnica plaža, nije bolnica kako bih vam rekla... Ozbiljnost mora postojati kada se ide u posjete", rekla je Elvira Odak.

Dolaze i u kupaćim kostimima

Proteklih nekoliko dana više je posjetitelja zbog neprimjerene odjeće upozoreno na ulazu te zamoljeno da se prikladno odjenu.

"Mi imamo slučajeva da ljudi dolaze u izrazito kratkim hlačama, majicama potpuno golih ramena, golog trbuha. Imamo slučajeve gdje doista dolaze u kupaćim kostimima i to nije primjereno", rekla je Kristina Bitanga, glasnogovornica splitskog KBC-a.

Iz KBC-a poručuju kako pravila ponašanja i odijevanja nisu nova, već su na snazi odavno, samo žele obratiti pozornost na njihovo poštivanje. Iznimka su hitni slučajevi, u kojima ova pravila ne vrijede.

"Naravno da se ne gleda, primarni slučaj je spašavanje života. Mi ne govorimo da je najveći problem zdravstva, odnosno ovo nije problem u hrvatskom zdravstvu već osnovni bonton", rekla je Bitanga.

Na svim ulaznim u javne ustanove, pa tako i splitske bolnice pravila su jasno istaknuta. Oni koji ih sami ne primijete, s njima će se upoznati na ulasku.