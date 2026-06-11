Prometni bonton se isplati: Deset Zagrepčana dobiva nagrade

Povodom obilježavanja Dana Grada Zagreba, i ove je godine provedena tradicionalna preventivna akcija "Dan ljubaznosti u prometu", koja se održava već dvadeset i osmu godinu zaredom.

Akcija je provedena u četvrtak, 28. svibnja 2026. godine, u organizaciji Policijske uprave zagrebačke, Turističke zajednice Grada Zagreba, AK Siget i Škole za cestovni promet.

Učenici Škole za cestovni promet promatrali su ponašanje vozača na 20 pješačkih prijelaza u centru Zagreba. Bilježili su propuštaju li vozači pješake na obilježenim prijelazima, čime su prikupljeni podaci koji pokazuju razinu prometne kulture u gradu.

Tijekom akcije evidentiran je 6.961 vozač, a njih 4.432, odnosno 62,23%, propustilo je pješake.

Najbolji rezultati zabilježeni su na raskrižjima:

Petrova - Domjanićeva - 82,67 %

Ilica - Britanski trg - 73,74 %

Teslina - Gajeva - 72,19 %

S druge strane, najmanji postotak vozača koji su propustili pješake zabilježen je na lokaciji:

Palmotićeva - Šenoina - 29,06 %

Kaptol, sjeverna strana rotora - 48,57 %

Vlaška - Draškovićeva - Šoštarićeva - 49,77 %

Cilj akcije je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, potaknuti međusobno uvažavanje te razvijati prometnu kulturu na zagrebačkim prometnicama.

Iz skupine savjesnih vozača, nasumičnim odabirom prema registracijskim oznakama vozila, izvučeno je deset vozača kojima su uručene pismene pohvale i prigodne nagrade Turističke zajednice Grada Zagreba i AK Siget.

Svečano uručenje priznanja i nagrada održalo se danas u 12 sati u prostoru AK Siget.