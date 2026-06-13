Livaković oduševio malenu navijačicu u Americi: 'Vidio njezine suze, spustio se na koljena i zagrlio je'

Najveća hrvatska zastava stigla je na svoje četvrto svjetsko nogometno prvenstvo! Dugačka više od 100 metara spojena je u New Yorku i spremna je za prvu utakmicu u Dallasu. Više od stotinu volontera zastavu je razvilo u centru grada, a oko njih brojni Hrvati.

Prije nego što je zastava zasjala sa svojih 100x12 metara, trebalo ju je zašiti. Baka Lidija i unuka Sabrina radile su kao jedno.

"Ovo mi je san da ovako u New Yorku predstavimo Hrvatsku. Ovako lijepo i da jedna lijepa slika ostane tu. Nemiran sam i djeca su mi isto tako i ovo svi skupa radimo", rekao je Danijel Pedešić, organizator u New Yorku.

Blagoslov zastave

Prije razvijanja uslijedio je blagoslov zastave.

"Ova naša Luce me prije koji dan nazvala i kaže - 'Imam ideju, ali ubit ćeš me'. Kažem ja: 'Što je sad?' Kaže ona: 'Ja bih da ti blagosloviš ovu našu zastavu'. Kažem ja 'Luce, ne da mi se raditi'", ispričao je don Dražen Hosi, svećenik iz New Yorku.

Zastava je stigla u tri dijela po 30 kilograma.

"Kad bude spojena s njom krećemo u Dallas. Imamo 26 sati vožnje. Dallas, Toronto, Philadelphia. I onda se vraćamo u New York. Točnije u New Jersey na finale", rekao je Dado Čor, navijač iz Crikvenice.

Upoznali Livakovića

Brian i njegova kći Evelin strastveni su navijači. Prepričavaju kako su se našli u istom hotelu kao i naš golman Dominik Livaković, ali ih je osiguranje tjeralo van.

"Počela je plakati. I doslovno deset sekundi nakon što se ovo dogodilo, vrata dizala su se otvorila i Livaković je izišao. Vidio je njezine suze i shvatio je što se događa. Spustio se na koljena, rekao joj je obriši suze i zagrlio ju je. Rekao je osiguranju da se makne", ispričao je Brian Domitrovich iz Aleksandrije.

"Kad sam vidjela da dolazi, moje srce je počelo lupati. Vidjela sam ga na televiziji, na nogometnoj utakmici i sad je izišao iz lifta i sreli smo se licem u lice", ispričala je Evelin Domitrovich.

Amerikanci slabo prate nogomet

Za razliku od Hrvata, Amerikanci svoju reprezentaciju ne bodre toliko strastveno. Prva utakmica na domaćem tlu nakon tri desetljeća.

"Puno više ljudi u Americi danas gleda nogomet, nego što je bilo prije 20-30 godina", rekao je Filip iz Aleksandrije.

"Prošlo Svjetsko prvenstvo budila sam se u četiri ili pet ujutro, prije nego je sunce izišlo samo da gledam utakmicu i navijam. I nastavit ću tako sve dok su na natjecanju", ispričala je Lilly iz Aleksandrije.

A ondje su i brojni Hrvati koji čekaju prvu utakmicu s poznatim protivnikom. Engleskom, koja je Hrvatsku u Rusiji odvela do finala.