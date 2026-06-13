Svjetske zvijezde okupirale Dubrovnik: Will Smith, LeBron i Nadal stigli zbog važne utrke

'FORMULA 1 NA VODI' /

U Dubrovniku traje pravi spektakl! 10 prestižnih timova se s električnim gliserima protekla dva dana natječu za titulu svjetskog prvaka. Futuristički gliseri koje koriste, modela Race Bird, ne emitiraju štetne plinove, mogu postići brzinu od čak 93 kilometara na sat i koriste tehnologiju hidroglisera zbog čega se čini da lebde iznad vodene površine poput ptica.

Nakon jučerašnjeg treninga i kvalifikacijske utrke, danas se održava glavna utrka, polufinale, a sada je na rasporedu veliko finale. Vlasnici timova su poznate ličnosti poput Willa Smitha, LeBrona Jamesa i Rafaela Nadala koji su i stigli u Dubrovnik. Više pogledajte u videu.