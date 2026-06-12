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GLEDAT ĆE 'DOSJE JARAK' /

Nastavljeno suđenje Mlađanu, odvjetnik: 'Jarak je već dobio, to je dobra reklama za njega'

Uz jake mjere osiguranja nastavljeno je suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu. Nova ga optužnica tereti da je iz zatvora planirao teška kaznena djela, uključujući ubojstva i otmice, zbog čega mu prijeti dodatnih 20 godina zatvora.

Preko videa je ispitan svjedok obrane Renato Filipović koji služi kaznu zatvora u Glini, ali je tijekom svjedočenja zbog tehničkih poteškoća pukla veza. 

Iduća rasprava zakazana je za početak jeseni, a tada će se gledati Dosje Jarak koji se bavi slučajem Mlađan. Hoće li i kolega Andrija Jarak biti pozvan na svjedočenje znat će se nakon što se pregleda televizijska emisija.

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12.6.2026.
19:34
RTL Danas
Srđan MlađanSuđenjeDosje Jarak
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