Nastavljeno suđenje Mlađanu, odvjetnik: 'Jarak je već dobio, to je dobra reklama za njega'

GLEDAT ĆE 'DOSJE JARAK' /

Uz jake mjere osiguranja nastavljeno je suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu. Nova ga optužnica tereti da je iz zatvora planirao teška kaznena djela, uključujući ubojstva i otmice, zbog čega mu prijeti dodatnih 20 godina zatvora.

Preko videa je ispitan svjedok obrane Renato Filipović koji služi kaznu zatvora u Glini, ali je tijekom svjedočenja zbog tehničkih poteškoća pukla veza.

Iduća rasprava zakazana je za početak jeseni, a tada će se gledati Dosje Jarak koji se bavi slučajem Mlađan. Hoće li i kolega Andrija Jarak biti pozvan na svjedočenje znat će se nakon što se pregleda televizijska emisija.