U Vrlici položen kamen temeljac za POS stanove, evo kolika je cijena kvadrata

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'OVO JE VELIKI DAN ZA NAS' /

U Vrlici je položen kamen temeljac za prvu zgradu za priuštivo stanovanje mladih obitelji. Vrijednost investicije 12 stanova na oko 900 četvornih metar iznosi dva milijuna eura s PDV-om. Gradonačelnik Vrlike poručuje kako će u zgradi živjeti gotovo cijeli jedan razred djece, dok je ministar Branko Bačić najavio nova ulaganja i nastavak izgradnje stanova na tom području.

RTL-ova reporterka Sara Jurica o projektu izgradnje razgovarala je s gradonačelnikom Vrlike Jurom Plazonićem.

"Ovo je veliki dan za nas. To je prva organizirana gradnja koja se gradi isključivo za potrebe stambenog zbrinjavanja mladih obitelji", rekao je Plazonić

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