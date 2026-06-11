Tko od hrvatskih političara putuje na SP, a tko će Vatrene pratiti iz naslonjača

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku sve je bliže. Dok se navijači već pripremaju za spektakl, postavlja se pitanje tko će od hrvatskih političara uživo bodriti Vatrene s tribina. Tko su najveći ljubitelji nogometa u državnom vrhu i tko planira put preko Atlantika?

U Rijeci je premijer Andrej Plenković dao podršku Vatrenima, danas im je poželio sreću i sa sjednice Vlade: "Želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama." Za dva tjedna premijer će i u službeni posjet Kanadi gdje će - uz to pratiti i utakmicu protiv Paname - u pratnji ministra Ante Šušnjara.

A na utakmici protiv Engleske sa tribina će Vatrene bodriti - ministar prvosuđa Damir Habijan. "Idem u srijedu u Dallas kao predstavnik vlade. Očekujemo od hrvatske reprezentacije da ostvari dobar i odličan rezultat, pokažu hrabrost kako uvijek pokažu na velikim natjecanjima. Obući ću nešto sukladno hrvatskim bojama kockice vjerojatno", rekao je ministar Habijan.

Udobnost vlastitog kauča

Drugi će pak sa naslonjača navijati u društvu obitelji i prijatelja.

"Prvu fazu ću, osim naše grupe, pratiti rekreativno, a onda kad dođe knock-out faza - onda ću detaljnije. Inače za na nas ljubitelje NBA-a noćne utakmice nisu nešto novo", kazao je Arsen Bauk (SDP), dok je MOST-ov Nikola Grmoja rekao: "Prvu ću utakmicu gledati u Hrvatskoj, ove ostale dvije ću biti u Londonu. Bit će zanimljivo s obzirom da smo zajedno s Englezima u grupi."

"Ja se nadam i siguran sam da ću skupinu proći. Ja bih volio da se naša reprezentacija opet vrati s medaljom bilo kojeg sjaja", izjavio je Stipo Mlinarić (DP).

Ludi za sličicama

Kod kuće će utakmice pratiti i bračni par Raspudić. A između utakmica tu je i album sa sličicama.

"Mi svi tate smo malo koristili djecu kako bi mi skupljali sličice, a moja djeca su sad u rasponu od 3 godine do 17 godina - tako da mi je bilo zgodno to razdoblje - uvijek je netko od djece skupljao sličice. Sada je to sinčić najmlađi, koji ima 3 godine i 10 mjeseci. Nalazim se u kultnom parku Trešnjevka čije je dječje igralište jedno leglo tata sakupljača sličica s djecom, tako da ne sumnjam da kroz razmjenu da će se u sljedećim tjednima naći sve što nedostaje", ispričao je Nini Raspudić (DRITO).

Skupina s Engleskom, Ganom i Panamom veliki je test za Dalićevu momčad.

"Vjerujem da ćemo proći skupinu i da nećemo izgubiti protiv Engleza, da ćemo dobiti drugu ključnu utakmicu protiv Paname - a ovi Afrikanci su zeznuti pa ćemo vidjeti, oni su dobri, fizički su dobri, znatno lošiji od naših jer naši ipak igraju u najvećim svjetskim klubovima", rekao je ministar demografije Ivan Šipić.

"Nekako se ja nadam da ćemo proći skupinu. Skupina baš i nije jednostavna, kako se to nama čini. Kod mene doma - moj suprug prati sve sportove. Drugim riječima - sad će sjesti ispred televizora i neće se micati osim da ode do sanitarnog čvora i da jede, i onda je zajedno s njim komentiram", rekla je Anka Mrak Taritaš (GLAS).

Odlazak na utakmice u prvom krugu preskočit će predsjednik sabora i države. No za dalje su kažu sve opcije otvorene.