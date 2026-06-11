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Marko Vargek u SAD-u prati prvenstvo, a Arija? 'Velika je navijačica, sve je zanima'

Marko Vargek u SAD-u prati prvenstvo, a Arija? 'Velika je navijačica, sve je zanima'
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Foto: Marko Juric/PIXSELL

Vjerujem u prolazak skupine, a onda vjerujem u dizanje iz utakmice u utakmicu. Hrvatsku ne treba nikada otpisivati, kazao je

11.6.2026.
19:46
Hot.hr
Marko Juric/PIXSELL
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RTL-ov sportski novinar i urednik Marko Vargek otputovao je u Sjedinjene Američke Države na Svjetsko nogometno prvenstvo, odakle će gledateljima i čitateljima donositi najvažnije priče, atmosferu i reakcije s najveće nogometne pozornice.

Marko Vargek u SAD-u prati prvenstvo, a Arija? 'Velika je navijačica, sve je zanima'
Foto: Screenshot

U razgovoru za RTL.hr otkrio je što ga najviše veseli u novoj avanturi, kakvu atmosferu očekuje preko Atlantika, tko su mu favoriti za naslov te koliko daleko vjeruje da Hrvatska može dogurati na turniru.

'Nema većeg od Svjetskog prvenstva'

Govoreći o dolasku u SAD, Vargek nije skrivao uzbuđenje zbog još jednog velikog natjecanja u karijeri.

“Najviše me uzbuđuje što je to, kao prvo, najveći event na svijetu. Nema većeg. Ovo je moje treće Svjetsko prvenstvo i ja sam ostario hahaha. To je jedna velika avantura koja ostaje za cijeli život u kojoj scenarij nije napisan. Ne znamo koliko ćemo se dugo zadržati, u kojim gradovima i državama ćemo završiti. Velik, dalek put – pun izazova, veselim se”, rekao je.

Očekivanja od atmosfere u SAD-u

U usporedbi s Europom, očekuje specifično nogometno okruženje, ali i posebnu energiju navijača.

“Možda sterilniju atmosferu nego u Europi, nepredvidljive vremenske uvjete, bombastične stadione i emotivnu zajednicu Hrvata iz SAD-a i Kanade”, istaknuo je.

Favoriti i pogled na Hrvatsku

Kad je riječ o borbi za naslov, Vargek je izdvojio dvije reprezentacije.

“Španjolska i Nizozemska”, kratko je rekao.

O Hrvatskoj ima jasan stav – oprezan, ali optimističan.

“Vjerujem u prolazak skupine, a onda vjerujem u dizanje iz utakmice u utakmicu. Hrvatsku ne treba nikada otpisivati”, poručio je.

Glazba i navijački ritam

Otkrio je i što mu diže adrenalin kada krene Svjetsko prvenstvo.

“Volim ‘Nogomet’ od Pipsa, a dobra mi je i nova pjesma Klape Hrvatske ratne mornarice ‘Sveti Juraj’ – ‘Tamo gdje je srcu dom’”, rekao je.

Arijina podrška

Za kraj se osvrnuo i na to prati li njegova partnerica Arija Rizvić hrvatsku reprezentaciju – odgovor je potvrdan.

“Prati naravno, velika je navijačica i sve je zanima. Analize, potezi, unutra je. Pogotovo jer je napravila temeljitu pripremu kada je režirala predstavu ‘Luka Modrić – Moja igra’”, zaključio je Vargek.

Marko VargekSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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