Objavljene konačne projekcije i prognoze za SP: Hrvatska se popela u poretku favorita
'Posljednje ažuriranje prije nego što se stvari pokrenu kasnije večeras'
Konačno smo dočekali i to - počinje Svjetsko prvenstvo! Zadnji je dan za konačna predviđanja i projekcije koje su se u odnosu na one ranije objave, nešto i promijenile.
Popularna stranica za analize i simulacije Football meets data objavila je 13 reprezentacija s najvećim šansama da 19. srpnja podignu trofej svjetskog prvaka.
"Posljednje ažuriranje prije nego što se stvari pokrenu kasnije večeras. Evo 13 momčadi s 2% ili više za osvajanje trofeja 19. srpnja. Sve vjerojatnosti i projekcije dostupne su u našem simulatoru", napisali su.
Hrvatska je na devetom mjestu, a iza nje su Norveška, Belgija, Kolumbija te Maroko. Na prvom mjestu je Španjolska, a iza nje slijede Francuska, Engleska, Argentina, Brazil, Portugal, Njemačka i Nizozemska.
Naši turnir otvaraju protiv Angleske, nakon čega slijede Panama i Gana.