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KREĆE LUDNICA /

Objavljene konačne projekcije i prognoze za SP: Hrvatska se popela u poretku favorita

Objavljene konačne projekcije i prognoze za SP: Hrvatska se popela u poretku favorita
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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

'Posljednje ažuriranje prije nego što se stvari pokrenu kasnije večeras'

11.6.2026.
17:57
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
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Konačno smo dočekali i to - počinje Svjetsko prvenstvo! Zadnji je dan za konačna predviđanja i projekcije koje su se u odnosu na one ranije objave, nešto i promijenile. 

Popularna stranica za analize i simulacije Football meets data objavila je 13 reprezentacija s najvećim šansama da 19. srpnja podignu trofej svjetskog prvaka. 

"Posljednje ažuriranje prije nego što se stvari pokrenu kasnije večeras. Evo 13 momčadi s 2% ili više za osvajanje trofeja 19. srpnja. Sve vjerojatnosti i projekcije dostupne su u našem simulatoru", napisali su. 

Hrvatska je na devetom mjestu, a iza nje su Norveška, Belgija, Kolumbija te Maroko. Na prvom mjestu je Španjolska, a iza nje slijede Francuska, Engleska, Argentina, Brazil, Portugal, Njemačka i Nizozemska. 

Naši turnir otvaraju protiv Angleske, nakon čega slijede Panama i Gana. 

Standings provided by Sofascore

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Reprezentacija
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