Objavljene konačne projekcije i prognoze za SP: Hrvatska se popela u poretku favorita

Konačno smo dočekali i to - počinje Svjetsko prvenstvo! Zadnji je dan za konačna predviđanja i projekcije koje su se u odnosu na one ranije objave, nešto i promijenile.

Popularna stranica za analize i simulacije Football meets data objavila je 13 reprezentacija s najvećim šansama da 19. srpnja podignu trofej svjetskog prvaka.

"Posljednje ažuriranje prije nego što se stvari pokrenu kasnije večeras. Evo 13 momčadi s 2% ili više za osvajanje trofeja 19. srpnja. Sve vjerojatnosti i projekcije dostupne su u našem simulatoru", napisali su.

Hrvatska je na devetom mjestu, a iza nje su Norveška, Belgija, Kolumbija te Maroko. Na prvom mjestu je Španjolska, a iza nje slijede Francuska, Engleska, Argentina, Brazil, Portugal, Njemačka i Nizozemska.

🌎 Last update before the ball starts rolling later tonight.



🏆 Here are the 13 teams with 2% or more to win the trophy on 19 July.



👉 All probabilities and projections available in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/CCWH0ZoBql — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 11, 2026

Naši turnir otvaraju protiv Angleske, nakon čega slijede Panama i Gana.

Standings provided by Sofascore