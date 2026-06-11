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NOGOMETNO BLAGO /

Davor i Marko imaju kolekciju vrijednu između tri i pet milijuna eura: Ovo je njihov san

Dok se nogometna groznica zahuktava, dvojica hrvatskih kolekcionara mogu se pohvaliti pravim nogometnim blagom. Davor i Marko tijekom posljednjih deset godina prikupili su više od šest tisuća dresova, kao i stotine lopti, kopački, rukavica i drugih vrijednih memorabilija.

Procjenjuju da njihova kolekcija vrijedi između tri i pet milijuna eura. Među najvrjednijim eksponatima su dresovi nogometnih legendi poput Beckenbauera i Maradone. Iako su za neke od njih dobili izdašne ponude, kažu da im prodaja nije ni na kraj pameti jer mnogi predmeti imaju i veliku sentimentalnu vrijednost. Njihov je san jednog dana otvoriti muzej nogometnih dresova i svoje blago podijeliti s javnošću.

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11.6.2026.
19:27
RTL Danas
DresoviNogometKolekcija
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