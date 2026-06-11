Može živjeti 100 godina i gotovo desetljeće bez hrane: 'Teško ju je vidjeti u prirodnom ambijentu'

Iako može doživjeti stotinu godina i skoro cijelo desetljeće preživjeti bez hrane u mrklom mraku podzemlja, čovječja ribica jedna je od najugroženijih vrsta na svijetu.

Jedna od životinjica, koja u milijunima godina živi u nepromijenjenom obliku, iz Zagrebačkog je Zoološkog vrta preselila u Gračac. Čovječja ribica – koja može dugo stajati nepomična – u svom novom domu u Cerovačkim pećinama prilično je živahna jer upravo traži sitne ličinke koje su joj za dobrodošlicu ubačene u akvarij.

"Hrani se sa sitnim beskralježnjacima. Znači, različitim vrstama rakušaca, kukaca i slično. Što god nađe u špiljskom sustavu u kojem je hrana vrlo nepredvidljiva i rijetka i zato ona ima tu posebnu sposobnost da može preživjeti jako dugo vremena bez hrane. Od 18 do 96 mjeseci", kaže Katarina Koller Šarić, direktorica Udruge Hyla u kojoj su od 2012. do 2019. radili na istraživačkom projektu vezanom uz čovječje ribice.

Svega 15-ak u zagrebačkom Zoološkom vrtu

Iako na Zemlji postoji već milijunima godina u nepromijenjenom obliku, jedna je od najugroženijih svjetskih vrsta. U špilju iznad Gračaca stigla je iz oporavilišta zagrebačkog Zoološkog vrta gdje ih trenutno ima 15-ak.

"Sve ribice koje mi u Zoološkom vrtu zbrinemo su ribice koje su izbačene prilikom nekih potopa ponornica, izbacivanja kiša i slično. Ribice završe na površini", pojašnjava timaritelj Zoološkog vrta Grada Zagreba Matej Tolić i dodaje kako kad jednom ugledaju svjetlo dana, više im nema nekontroliranog povratka u prirodni ambijent: - Velike su šanse da će na sebi nakupiti neke bakterije, viruse, razne patogene. Njenim povratkom bi riskirali cijelu populaciju koja tamo živi i riskirali ugibanje.

Ova je pronađena u bližoj okolici, pa je najlogičnije bilo da se upravo ona vrati na jug Like. Tri godine se radilo na realizaciji projekta kako bi se u autohtonom ambijentu moglo educirati posjetitelje. Pomogli su i HGSS-ovci.

"Jedan od najtežih dijelova bila je izgradnja ovog akvarija i dostupnost dovoza akvarija na ovu lokaciju. Špilja je dosta uska na nekim dijelovima, tu smo trebali pomoć i cijela ta organizacija bila je dosta kompleksna", pojašnjava Mario Šaban, ravnatelj Parka prirode Velebit.

Duboko, 700 metara ispod zemlje, stalna temperatura je cijelu godinu nekih 6 do 7 stupnjeva Celzijevih. To je idealno za čovječju ribicu, zapravo najsličnije njenom izvornom, prirodnom ambijentu. Ona je ovdje u idealnim uvjetima. U oporavilištima se nikad nije razmnožavala.

"Čovječju ribicu jako je teško vidjeti u prirodnom ambijentu. Zato ovakve inicijative gdje se ona uzgaja i prikazuje lokalnom i širem stanovništvu u prirodnim uvjetima su jako korisne kako bi ljudi mogli naučiti više o njezinoj biologiji, izgledu", zaključuje direktorica Udruge Hyla. Idealno je to za brojne školske ekskurzije i ljubitelje prirode, pa je već sada sigurno da je Gračac dobio novu atrakciju.