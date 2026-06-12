Otočani pohrlili na preglede koji otkrivaju skrivene rizike: 'Imam 67, a vaga kaže 73 godine'

Na svih sedam otoka koji mu administrativno pripadaju Grad Zadar sa Zavodom za javno zdravstvo provodi preventivne zdravstvene akcije. Otočno stanovništvo treće životne dobi, kojemu i nije zgodno za sve ići do grada, objeručke je dočekalo mogućnost da na otoku provjeri neke od zdravstvenih parametara i da vide koliko godina imaju po analizi tzv. pametne vage.

I po lijepom i po lošem vremenu ploviti se mora jer sve što otočani trebaju na otok dolazi brodom. Jutros je u Veli Iž uplovio i brod ljekarna, pa se na rivi brzo stvorio red.

"Je l' vam treba još nešto? Ovo drugo ću Vam donijeti slijedeći tjedan", kaže mladi ljekarnik mještaninu kojega pitamo je li dobio sv što je trebao: Još trebam dobiti za mene. Ovo je za suprugu.

"Fala bogu da je ljekarna tu, ranije smo svaki mjesec išli u Zadar", kaže Branka Grabušnik koja je na Iž doselila iz Velike Gorice prije 17 godina.

Otočane je danas obišao i cijeli odred zdravstvenih stručnjaka koji su u Domu kulture najprije održali predavanja o važnosti zdravstvene prevencije, ali im podijelili i niz korisnih nutricionističkih savjeta. A onda se krenulo na osobno savjetovanje s liječnicima, mjerenje tlaka i šećera u krvi.

"Ja inače imam hipertenziju, pod terapijom sam, i imam inzulinsku rezistenciju, tako da mi i to dobro dođe da izmjerim šećer", kaže Ižanka Vera Brajković, a njezina sumještanka Nada Brkić dodaje: "Šećer nisam izmjerila sigurno jedno 7-8 godina, tlak mjerim kod kuće, ali očito da moj tlakomjer nije ispravan jer mi pokazuje 105, a ovdje imam 130."

Pametna vaga

Kao najveći hit pokazala se takozvana pametna metabolička vaga koja ne pokazuje samo težinu. "Nažalost, imam 67 godina, a po ovoj vagi sam stara 73 godine jer sam malo pretila", kaže Rada Brčić i uz smijeh dodaje kako zna u čemu je problem i kako ga riješiti: "Znate što, ja se zdravo hranim, ali volim jesti slatko i to me ubija. Morala bi prestati sa slatkim i onda bi smršavila."

"Mjeri tu neku metaboličku dob, izračunava viscelarnu masnoću i tako da se ljude potakne da se vide ti neki parametri koji su rizični za raznorazne kardio-vaskularne bolesti i druge kronične nezarazne boesti", pojašnjava Ana Petrić Ažić, specijalistica javnog zdravstva u Zavodu za javno zdravstvo Zadar.

Preventivne zdravstvene akcije na svojim otocima organizira Grad Zadar u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo.

"Svi ti pregledi nam služe da neku bolest ili ako je već ima, otkrijemo u nekoj ranoj fazi jer izlječivost je u velikom postotku moguća ukoliko se dođe na vrijeme", smatra ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Zadar Benito Pucar, a pročelnik za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra Mladen Klanac dodaje: "U akcijama koje smo imali, stvarno su se otkrile neke poteškoće zdravstvene. S druge strane, uvijek im je otežan dolazak u grad na preglede i tako dalje. A s treće strane ovo druženje je izuzetno. Svaki događaj koji se organizira na otoku je povod da se ljudi druže, da komuniciraju međusobno."

Zbog toga će u budućim akcijama uz vađenje krvi i dermatološki pregled zainteresirani otočani moći sudjelovati i na radionicama za mentalno zdravlje osoba starije životne dobi kako bi na vrijeme prepoznali i znakove usamljenosti ili depresije.