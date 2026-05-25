PODIZANJE SVIJESTI /

Objavljene poražavajuće statistike: Hrvati su u neslavnom vrhu, posebno su pogođeni mladi

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Svjetski dan nepušenja obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije

25.5.2026.
7:50
Hina
Emica Elvedji/PIXSELL
Hrvatska je među zemljama s najvećim udjelom pušača u Europi, cigarete puši 37,9 posto odraslih i 38,1 posto mlađih odraslih, izvijestio je HZJZ povodom Svjetskog dana nepušenja, koji se obilježava 31. svibnja pod sloganom "Razotkrivanje privlačnosti – suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu".

Aktualna istraživanja pokazuju da je u Hrvatskoj najviše pušača duhana u dobnoj skupini između 25 i 34 godine, među kojima puši 42,5 posto.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)  navode da se temom ovogodišnjeg Svjetskog dana nepušenja poseban naglasak stavlja na načine na koje duhanska i nikotinska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima.

Podizanje svijesti o posljedicama

Ističu i važnost zagovaranja snažnijih regulatornih mjera u cilju zaštite od izloženosti nikotinskim proizvodima, posebno ograničavanjem marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama.

Svjetski dan nepušenja obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije s ciljem podizanja svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. 

Aktualni trendovi, izazovi i programi vezani za pušenje bit će predstavljeni 26. svibnja na Okruglom stolu HZJZ-a.

O programima koji se u ovom području provode govorit će predstavnici Ministarstva zdravstva, HZJZ-a,  Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar i Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

