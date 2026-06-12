Hrvati o uvođenju doživotnog zatvora: 'Obnoviti Goli otok! Za lopove, dilanje droge i slično'

Hrvatska uvodi doživotni zatvor, a zakonske je izmjene predstavio ministar pravosuđa Damir Habijan.

Do njih dolazi nakon što je osuđeni ubojica, koji je bio na slobodi u Drnišu, a protiv kojeg je bila podignuta optužnica zbog nelegalnog oružja, ubio maturanta Luku Milovca.

Tri su glavna smjera zakonskih izmjena. Prvi je institut doživotnog zatvora koji je alternativa za zločine za koje je sad predviđena kazna dugotrajnog zatvora. Drugi je izvršenje pune kazne zatvora, a treći da osoba koja je opasna po društvo bit će pod posebnim nadzorom.

"Svrha propisanih sankcija, bilo dugotrajnog zatvora ili doživotnog zatvora je odvraćanje od potencijalnih počinitelja kaznenih djela od počinjenja takvih kaznenih djela. Od kad imamo uvedeni dugotrajni zatvor, svega je pet slučajeva izricanja kazne od 50 godina bilo do sada izrečeno, to isto nešto govori. Doživotni zatvor koji ćemo uvesti kao institut bit će alat. Prvo će biti kao odvraćajući institut. Dakle, da budete svjesni, ako počinite kazneno djelo za kakvo takva kazna može biti izrečena, da ga ne činite. Drugo, da u konačnici bude i izrečena onome koji je takvu kaznu zaslužio", poručio je Habijan.

Budući da se Hrvatska vodi njemačkim modelom u ovom slučaju, morat će se pridržavati odredbi Europskog suda za ljudska prava što uključuje uvođenje posebne ustanove i posebnih tretmana za osuđenike.

Pitamo vas

U Temi dana pitali smo i vas što mislite o uvođenju doživotnog zatvora.

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Ne, zašto bi na račun poreznih obveznika jeli, pili, liječili se, kad mi pošteni ljudi ne možemo doći na red za preglede, a plaćamo sve uredno. Ubojice, silovatelji, pogotovo ako je žrtva dijete - smrtna kazna obvezno", smatra Romana Štefulinac.

"Ne, jer to nema smisla, to neće riješiti činjenicu da se zakoni provode selektivno, ovisno o stranačkoj i sličnoj pripadnosti. Problem nije u zakonu kod nas, nego u provođenju", komentirao je Miljenko Mišljenović.

"Da, treba obnoviti Goli otok. Za lopove, dilanje droge i slično", napisala je Janja Vukić.

"Da. Trebali smo to još jako prije uvesti možda ne bi bilo ovako teških ubojstava, ali bolje ikad nego nikad", komentirala je Ivana Matas.

"Apsolutno da, uz doživotni rad!!!!", smatra Žana Zamberlin.