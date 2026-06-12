Iskusni trener dao nam je važan savjet za Engleze

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SKOČIĆ PA RECI HOP /

Hrvatska reprezentacija priprema se za prvu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu.

Nogometni trener Dragan Skočić ugostio je podcast Net.hr "Maksanov korner" na Kantridi, gdje je Silviju Maksanu ekskluzivno otkrio recept za pobjedu Vatrenih protiv Engleske, koja stalno podcjenjuje Hrvatsku.

"Možda najveća naša kvaliteta je ritam i tempo, točno znati kad, što, prilagodit se. Tu smo dobri. Vjerujem da Englezi u prvoj utakmici, oni su vrlo brzo nervozni kad im uzmemo loptu u posjed", kazao je Skočić, a cijeli razgovor pogledajte OVDJE.