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Što kaže umjetna inteligencija? Evo kako su najpoznatiji AI modeli prognozirali pobjednika SP-a

Što kaže umjetna inteligencija? Evo kako su najpoznatiji AI modeli prognozirali pobjednika SP-a
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ovaj trend prema neljudskim predviđanjima podsjeća na fenomen Paula hobotnice

12.6.2026.
16:55
Hina
Goran Stanzl/PIXSELL
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Claude i OpenAI predviđaju pobjedu Španjolske, Mistral favorizira Francusku, a Deepseek i Qwen se klade na Argentinu - predviđanja generirana umjetnom inteligencijom za ishod Svjetskog prvenstva se množe, dok tim njemačkih istraživača ima za cilj procijeniti prediktivne sposobnosti ovih modela.

Svjetsko prvenstvo 2026., koje je započelo u četvrtak pobjedom Meksika protiv Južne Afrike od 2-0, zabilježilo je porast korištenja umjetne inteligencije od strane navijača i institucija kako bi pokušali predvidjeti rezultate.

Analitičari Bank of America otkrili su da je Copilot (Microsoft) Španjolsku stavio u rang s Francuskom. Slične rezultate dobila je tehnološka stranica Tom's Guide, koja je istražila Googleov AI Gemini, ChatGPT i Perplexity, pri čemu je Španjolska predvodila predviđanja, a slijedi je Francuska.

To je u suprotnosti s kineskim konkurentima DeepSeekom i Qwenom, koji favoriziraju Argentinu.

Ovaj trend prema neljudskim predviđanjima podsjeća na fenomen Paula hobotnice, koji je tijekom turnira 2010. točno predvidio pobjedničke momčadi jedući iz posuda za hranu označenih njihovim odgovarajućim zastavama.

Široko rasprostranjena upotreba AI alata je neviđena za FIFA Svjetsko prvenstvo. Objavljivanje ChatGPT-a u studenom 2022. poklopilo se s početkom Svjetskog prvenstva u Kataru, ali chatbot tada još nije stekao široku popularnost.

Suočeni s ovim fenomenom, istraživači sa Sveučilišta Ludwig Maximilian (LMU) u Njemačkoj pokušavaju utvrditi koji će model biti najtočniji u svojim predviđanjima, procjenjujući preciznost svakog na javnoj web stranici, LLM SoccerArena.

„Potrebni su nam benchmark testovi koji ne samo da procjenjuju apstraktne zadatke, već i kako se modeli nose s promjenjivim informacijama, nesigurnošću i rezultatima koji se zatim mogu usporediti“ sa stvarnim ishodima, objasnio je istraživač Stefan Feuerriegel.

Tim također testira sposobnost AI-a da u svoja predviđanja uključi informacije pronađene na internetu o ozljedama, sastavima momčadi i tržištu sportskog klađenja.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Umjetna Inteligencija
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