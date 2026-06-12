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Što će FIFA sad reći? Prijeti im nova blamaža na prvoj utakmici Hrvatske

Što će FIFA sad reći? Prijeti im nova blamaža na prvoj utakmici Hrvatske
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Foto: Mark Felix/AFP/Profimedia

FIFA je već dobila brojne kritike

12.6.2026.
17:11
Sportski.net
Mark Felix/AFP/Profimedia
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Prva utakmica Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2026 sve je bliže. U srijedu će koplja ukrstiti Hrvatska i Engleska u Dallasu, a ulaznica još ima.

Engleski Daily Mail piše kako je više stotina ulaznica još dostupno po vrtoglavim cijenama i kako bi FIFA mogla doživjeti novu sramotu. FIFA je već dobila brojne kritike na račun astronomskih cijena ulaznica, a sve je dodatno pojačano nakon prvog dana prvenstva.

Naime, na utakmici Južne Koreje i Češke u Guadalajari veliki broj stolica bio je prazan iako je FIFA izvijestila kako je stadion gotovo rasprodan. Svi su se pitali kakve to podatke FIFA ima i bila je to nova sramota za krovnu nogometnu organizaciju. Kako stvari stoje, ta utakmica neće biti iznimka. Za prvu utakmicu Hrvatske još ima ulaznica, a najjeftinija dostupna ulaznica košta čak 867 dolara iliti 750 eura. Najskuplja pak ulaznica je ona za VIP dio, a ona košta gotovo osam tisuća eura.

Govoreći uoči turnira na konferenciji za novinare, Infantino je inzistirao da je prosječna cijena ulaznica ispod 500 dolara i branio svoju organizaciju rekavši da je cijena usporediva s cijenom odlaska na velike utakmice u američkim sportovima. 

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.UlazniceFifaDallas
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