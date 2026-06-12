Preminuo je cijenjeni engleski trener: Osvajao je promociju više puta

Tužna vijest iz Engleske. U 65. godini života preminuo je trener Kenny Jackett, poznat ljubiteljima nižih engleskih liga jer Jackett je dva puta osvajao promociju u Championship, s Millwallom i Wolverhamptonom.

Još prije 18 mjeseci Jackett je bio sportski direktor Gillinghama, ali je napustio mjesto zbog zdravstvenih problema koji su ga sada nažalost i usmrtili. Cijelu igračku karijeru proveo je u Watfordu za koji je skupio 338 nastupa, a morao se umiroviti s 28 godina nakon serije operacija koljena. Iako je rođen u Engleskoj, nastupao je za reprezentaciju Walesa za koju je skupio 31 nastup.

U Watfordu je počeo trenersku karijeru, a nakon toga je vodio Swansea, Millwall, Wolverhampton, Rotherham, Portsmouth i Leyton Orient. Na kupi Millwalla je sjedio na čak 304 utakmice i vodio ih od 2007. do 2013., a sličan je mandat imao i u Portsmouthu od 2017. do 2021.

"Kenny je jedan od najcjenjenijih menadžera koji su se ikada bavili svojim poslom u EFL-u, iznimno sposoban vođa čiji je rad tijekom četiri desetljeća ostavio trajan utjecaj na mnoge igrače, trenere i kolege koji su imali koristi od njegovog vodstva. Kenny je ogroman gubitak za sve koji su ga poznavali i voljeli. Naše su misli s njegovom suprugom Samanthom, sinovima Davidom i Ryanom te svom njegovom obitelji i prijateljima, koji nam se pridružuju u žalosti", poruka je šefa Udruženja menadžera engleskih liga.