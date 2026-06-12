Navijači BiH konačno dočekali vijesti koje su čekali pred Svjetsko prvenstvo

Odlične vijesti stigle su za navijače nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči početka Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Federalna televizija (FTV) osigurala je prava za prijenos utakmica „Zmajeva“, čime će gledatelji u Bosni i Hercegovini nastupe nacionalne selekcije moći pratiti na javnom servisu.

Prvi prijenos već je zakazan za večerašnji susret Bosne i Hercegovine i Kanade, koji označava početak svjetske smotre za reprezentaciju BiH. Utakmica počinje u 21 sat, a time je razriješena i jedna od glavnih nedoumica koja je posljednjih dana izazivala veliko zanimanje javnosti.

Naime, mnogi navijači nestrpljivo su čekali informaciju o tome gdje će moći pratiti nastupe reprezentacije, no sada je potvrđeno da će FTV emitirati sve utakmice Bosne i Hercegovine na turniru.

Iz Radiotelevizije Federacije BiH priopćeno je i kako su izrazili zahvalnost generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću te samoj kompaniji, budući da su im ustupljena prava za prijenos. Kako navode, ova odluka omogućit će široj publici u zemlji da bez dodatnih troškova prati nastupe nacionalnog tima.

Dodaje se i kako Federalna televizija ima ekskluzivno pravo prijenosa utakmica Bosne i Hercegovine, dok su svi ostali susreti Svjetskog prvenstva i dalje dostupni putem Arena Sporta, koja posjeduje kompletna TV prava za BiH.