FIFA objavila informaciju koja ne odgovara istini? Mnogi u prijenosu primijetili jedan detalj

Južna Koreja jutros je po našem vremenu pobijedila Češku nakon preokreta rezultatom 2-1 u 1. kolu skupine A Svjetskog nogometnog prvenstva, a jedan je detalj mnogima tijekom te utakmice upalo u oko.

Naime, za vrijeme televizijskog prijenosa zorno se vidjelo da tribine na stadionu Akron u Jaliscu, u blizini Guadalajare, nisu bile popunjene. Upravo suprotno. Bile su dosta prazne, što ne odgovara tvrdnjama FIFA-e.

Stadion Akron ima službeni kapacitet od 49.850 mjesta, ali zbog prilagodbi za Mundijal, uključujući proširenje prostora za medije i VIP sektore, kapacitet je smanjen na oko 46.000. FIFA je službeno zabilježila 44.985 gledatelja, što znači da je bilo približno tisuću praznih mjesta, ali fotografije koje su osvanule na društvenim mrežama demantiraju ih.

The stadium looks empty for the South Korea vs Czechia game 🤔



FIFA MAFIA. pic.twitter.com/6ARImgcTaR — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@heis_fede) June 12, 2026

El Estadio Akron de Guadalajara a pocos minutos del partido



📷 @RojiblancoInge pic.twitter.com/oC6tMnjvjL — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 12, 2026

Cijene ulaznica bile su dinamične, pa su se mijenjale ovisno o potražnji. Najjeftinije ulaznice, namijenjene uglavnom navijačima iz Južne Koreje i Češke, koštale su 60 američkih dolara, dok su standardne cijene varirale između 378 i preko 4.000 dolara za VIP i hospitality pakete.