FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPA /

FIFA objavila informaciju koja ne odgovara istini? Mnogi u prijenosu primijetili jedan detalj

FIFA objavila informaciju koja ne odgovara istini? Mnogi u prijenosu primijetili jedan detalj
×
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

FIFA tvrdi jedno, a u prijenosu utakmice se vidjelo nešto sasvim drugo

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
12.6.2026.
8:01
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Južna Koreja jutros je po našem vremenu pobijedila Češku nakon preokreta rezultatom 2-1 u 1. kolu skupine A Svjetskog nogometnog prvenstva, a jedan je detalj mnogima tijekom te utakmice upalo u oko.

Naime, za vrijeme televizijskog prijenosa zorno se vidjelo da tribine na stadionu Akron u Jaliscu, u blizini Guadalajare, nisu bile popunjene. Upravo suprotno. Bile su dosta prazne, što ne odgovara tvrdnjama FIFA-e. 

Stadion Akron ima službeni kapacitet od 49.850 mjesta, ali zbog prilagodbi za Mundijal, uključujući proširenje prostora za medije i VIP sektore, kapacitet je smanjen na oko 46.000. FIFA je službeno zabilježila 44.985 gledatelja, što znači da je bilo približno tisuću praznih mjesta, ali fotografije koje su osvanule na društvenim mrežama demantiraju ih. 

Cijene ulaznica bile su dinamične, pa su se mijenjale ovisno o potražnji. Najjeftinije ulaznice, namijenjene uglavnom navijačima iz Južne Koreje i Češke, koštale su 60 američkih dolara, dok su standardne cijene varirale između 378 i preko 4.000 dolara za VIP i hospitality pakete.

Tablice omogućuje Sofascore

Svjetsko Prvenstvo 2026.češkaJužna KorejaFifa
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike