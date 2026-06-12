Legenda tvrdi: 'Da se Hrvatskoj dogodi isto što Italiji, nogomet bi nam se ugasio'

Robert Špehar, legendarni bivši napadač Osijeka i bivši hrvatski reprezentativac, gostovao je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" povodom Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi.

Špehar je u ŽNK Osijek ugostio "Maksanov korner" i kao aktualni trener ŽNK Osijek, analizira brojne nogometne aktualnosti, a posebno se osvrće na uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine i njihov plasman na Mundijal, ne štedeći pritom riječi hvale za susjede, ali i čuđenja za posrnulu nogometnu velesilu, Italiju.

'Da se to nama dogodi, nogomet bi se ugasio'

"Gledao sam ovdje kako su igrali baraž s Italijom, zaista su zasluženo ušli na Svjetsko. A Italija... ne znam više što bih rekao za njih. Jedna takva sila nogometna, s klupskim nogometom gdje igraju neki Juventus i Inter iz Milana i oni jednostavno ne mogu proći, uz svo uvažavanje Bosne i Hercegovine. Ne da ne mogu proći, nego tri svjetska prvenstva su propustili. To je katastrofa. Mi smo malo kritični uvijek za našu reprezentaciju. Pa što da mi nismo otišli na tri svjetska prvenstva uzastopno? Ja mislim da bi se naš nogomet ugasio. Oni, naravno, opstaju pošto su financijski jaka i moćna država, jaki klubovi i tako dalje, ali to bi rijetko koja reprezentacija... Tu bi i nacionalne lige nestale, tako da... Bosna je napravila čudo. Znam, OK, većina tih igrača isto igra vani, igra u Europi. Imaju strašnih igrača, tih mladih, fenomenalnih. I taj Vardar je vodio odlično. Imaju taj neki naboj svojih navijača koji ih prate. Vidjeli smo sad prijateljsku, bilo je preko dvadeset tisuća na stadionu. Oni mogu sigurno dobro proći, proći grupu", poručio je Špehar.

Špeharov komentar oslikava ne samo divljenje prema uspjehu susjedne reprezentacije, već i dublje razumijevanje pritiska i očekivanja s kojima se suočavaju nogometne nacije u regiji. Svojom analizom potvrdio je da će nastup Bosne i Hercegovine na Mundijalu biti praćen s velikim zanimanjem, ne samo zbog sportskih rezultata, već i zbog nevjerojatnog entuzijazma koji ih okružuje.