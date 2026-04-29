Arteta bijesan na suđenje u Madridu: 'To je protiv pravila, ne mogu to prihvatiti!'

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Atletico Madrid i Arsenal su na Metropolitano stadionu odigrali 1-1.

Za razliku od pariškog spektakla između PSG-a i Bayerna, madridski ogled bio je očekivano drugačiji. Bila je to tvrda i čvrsta utakmica bez previše prilika, a oba gola postignuta su iz jedanaesteraca.

Arsenal je poveo u 44. minuti golom Viktora Gyokeresa, a u 56. minuti izjednačio Julian Alvarez. Uzvrat je 5. svibnja u Londonu.

"Topnici" su ovim rezultatom nastavili niz bez poraza ove sezone u Ligi prvaka. U 13 susreta ostvarili su 10 pobjeda i tri remija. Bio je to četvrti međusobni susret ova dva kluba. Ove sezone je Arsenal slavio sa 4-0 u ligaškom dijelu, a igrali su i u polufinalu Europske lige 2018. Prva utakmica, odigrana u Londonu, završila je 1-1, a u uzvratu je Atletico pobijedio 1-0, osiguravši mjesto u finalu u kojem je pobijedio Marseille sa 3-0.

Atletico Madrid u svom sedmom polufinalu Kupa/Lige prvaka lovi četvrto finale. U dosadašnja tri finala (1974, 2014, 2016) doživio je tri poraza. Prvi put od Bayerna, a potom dva puta od gradskog suparnika Reala.

S druge strane Arsenal je prvi put u povijesti kluba stigao do polufinala Lige prvaka drugu sezonu zaredom i četvrti put ukupno. Samo jednom se probio do finala, 2006. kada je u završnom susretu izgubio od Barcelone.

"Imali smo puno pozitivnih stvari, puno jako dobrih koje smo napravili. Prošli smo kroz jako pozitivne trenutke. Znali smo da ćemo imati vrhunske trenutke. Ova momčad - povijest i rekord koji imaju kod kuće su nevjerojatni. Dakle, znali smo da ćemo se morati snaći", rekao je trener Arsenala, Mikel Arteta pa nastavio:

"U nevjerojatnoj smo poziciji - polufinale Lige prvaka. Moramo igrati pred našim ljudima - sve je u našim rukama. Ovdje na Metropolitanu morate patiti. Mnoge momčadi su ovdje patile, uključujući i neke od najboljih na svijetu. Imali smo neke dobre trenutke u utakmici i trenutke kada smo morali patiti. Razlike su vrlo male."

"Nije mi se svidjelo kako smo započeli drugo poluvrijeme - nismo imali puno kontrole. Puno nam se više svidjelo posljednjih 15 minuta."

Osvrnuo se i na poništeni penal.

"Jako sam razočaran i ljutit. Bilo je protiv pravila i ne razumijem to. Jako sam uzrujan, neprihvatljivo mi je vidjeti tako poništen penal."

Viktor Gyökeres, strijelac Arsenala, dao je svoje viđenje susreta.

"U prvom poluvremenu smo prilično dobro kontrolirali igru ​​i imali smo nekoliko dobrih prilika za gol - uspjeli smo zabiti iz jedne od njih. A onda su u drugom poluvremenu krenuli puno bolje, možda su na kraju i zaslužili zabiti gol. Pred kraj mislim da smo imali nekoliko dobrih prilika. Ali sveukupno, teška utakmica. Znamo da je teško doći, ali tek je poluvrijeme."

"Znamo da će kada igramo kod kuće, s našim navijačima, biti drugačije, sigurno. Samo moramo odraditi svoj posao, biti u najboljoj formi i bit će to dobra utakmica kod kuće."

