Pep Guardiola nakon bolnog kiksa javno priznao ono što svi vide

Everton i Manchester City odigrali su neriješeno 3-3 u 35. kolu Premier lige na stadionu Hill Dickinson. Momčad iz Manchestera tako je u ponedjeljak navečer prosula važna dva boda u utrci s Arsenalom za naslov.

Everton imao 3-1

City je poveo pred kraj prvog poluvremena golom Jeremyja Dokua u 43. minuti, no u nastavku je uslijedio preokret. Thierno Barry izjednačio je u 68. minuti nakon velike pogreške Marca Guehija, a samo pet minuta kasnije Jake O'Brien donio je Evertonu vodstvo 2-1.

U 82. minuti Barry je zabio svoj drugi pogodak za 3-1, ali već u sljedećem napadu Erling Haaland smanjuje na 3-2 nakon asistencije hrvatskog reprezentativnog veznjaka Matea Kovačića. Duboko u sudačkoj nadoknadi, u 97. minuti, Doku postiže drugi gol i spašava bod Cityju.

'Odigrali smo jako dobro'

Menadžer Manchester Cityja Pep Guardiola nakon susreta istaknuo je kako je njegova momčad odigrala vrlo dobro prvo poluvrijeme, ali da je Everton u nastavku podigao razinu igre.

"Odigrali smo stvarno dobro prvo poluvrijeme. U drugom su se podigli na višu razinu. Poklonili smo im gol, ali nakon povratka u utakmicu učinili su je pravom engleskom utakmicom, s toliko agresivnosti u duelima. No, općenito smo odigrali jako dobro", kazao je Pep Guardiol za Sky Sports i nastavio pričati o dobrom prvom poluvremenu za Građane:

"Njima je bilo teže probiti nas nego nama njih. Bili smo izvanredni. Često smo dolazili do završne linije, pucali i stvarali prilike. Nije lako protiv momčadi koja se dobro brani s deset igrača iza lopte i zatim izlazi u tranziciju. Uzimamo bod i dok god nije gotovo, nastavit ćemo se boriti', dodao je.

Guardiola nije želio previše komentirati start Keanea nad Dokuom.

"Vaši stručni komentatori mogu to reći", kratko je poručio.

O drugom poluvremenu rekao je:

"Općenito smo bili dobri u našoj igri. Dolazili smo po lijevoj strani, a Doku je bio izvanredan. Nažalost, nismo to uspjeli iskoristiti, posebno kao u prvom poluvremenu. Gostovanje kod Evertona uvijek je teško".

Na pitanje je li zadovoljan reakcijom momčadi nakon zaostatka 3:1, odgovorio je:

"Bolje je nego izgubiti. To pokazuje kakva su momčad".

A onda je priznao ono najvažnije:

'Nije više u našim rukama. Prije je bilo, sada nije'

"Nije više u našim rukama. Prije je bilo, sada nije. Imamo još utakmica. Vidjet ćemo što će se dogoditi".

Ovaj remi predstavlja ozbiljan kiks za City, koji sada zaostaje pet bodova za Arsenalom, iako ima utakmicu manje. Arsenal je iskoristio njihov posrtaj i tri kola prije kraja drži kontrolu nad borbom za naslov. Ima i nešto lakši raspored do kraja, ali bi u njihovom slučaju puno toga mogla odrediti uzvratna utakmica polufinala Lige prvaka.

U utorak Aresenal čeka okršaj na Emiratesu, a onda u nedjelju gostovanje kod West Hama koji se pak grčevito bori za ostanak u ligi. Ta utakmica će biti najveći pokazatelj može li Arsenal do naslova jer ih u zadnja dva kola čeka prvo doma Burnley koji je već ispao te u zadnjem kolu gostovanje kod Crystal Palacea.

Raspored Arsenala do kraja: 36. kolo: West Ham - Arsenal (10. svibnja) 37. kolo: Arsenal - Burnley (18. svibnja) 38. kolo: Crystal Palace - Arsenal (24. svibnja) City pak apsolutno mora riješiti dvije sljedeće domaće utakmice nakon kojih ga čeka finale FA Kupa protiv Chelseaja. U zadnja dva kola prvo gostuje kod Bournemoutha pa na kraju igra doma protiv Aston Ville. Hoće li na kraju i slaviti naslov pred svojim navijačima, ostaje da vidimo. Raspored Cityja do kraja: 36. kolo: Manchester City - Brentford (9. svibnja) 31. kolo (zaostala utakmica): Manchester City - Crystal Palace (13. svibnja) 37. kolo: Bournemouth - Manchester City (19. svibnja) 38. kolo: Manchester City - Aston Villa (24. svibnja)

