Mateo Kovačić će zbog Modrića otići iz Manchester Cityja?

Mateo Kovačić (31) na kraju ove sezone napustit će redove Manchester Cityja i karijeru nastaviti u talijanskom Milanu. Vijest je prvi objavio talijanski potal Milan Live, a ubrzo su je prenijeli brojni europski mediji poput Team Talka.

Navodi se da Rossoneri u Kovačiću vide savršeno pojačanje za vezni red i da su već uspostavili kontakt s njegovim menadžerima. Navodno važnu ulogu u transferu ima legendarni Luka Modrić (40), kojemu ugovor s Milanom istječe na kraju ove sezone i još se ne zna hoće li ga produžiti.

Kovačićev transfer ovoga ljeta vrlo je izgledan jer mu ugovor sa Cityjem istječe 2027. i pretpostavlja se da mu neće ponuditi produljenje jer trener Pep Guardiola namjerava pomladiti ekipu, a ovo ljeto je zadnja prilika da zarade dobar novac na njegovom transferu.

Milanov adut je i Modrić, s kojima je Kovačić u sjajnim odnosima i vjeruju da bi Lukin utjecaj mogao biti presudan u Mateovoj odluci da se preseli u Milano.

Spominje se i odšteta od deset milijuna eura, dva manje od koliko njegovu vrijednost procjenjuje Transfermarkt.

Jedina prepreka mogla bi biti Kovačićeva plaća, koja je trenutno previsoka za Milanove standarde.

Mateo Kovačić član je Manchester Cityja od ljeta 2023. godine, kada je stigao iz Chelseaja. Svoju bogatu karijeru započeo je u zagrebačkom Dinamu, odakle je 2013. prešao u Inter, Milanovog gradskog rivala. Nakon Italije, tri je godine proveo u Real Madridu, a zatim pet godina u Chelseaju, s kojim je osvojio i Ligu prvaka.

