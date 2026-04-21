Rakitić dao savjet Talijanima, a onda su ga pitali za Modrićeva nasljednika

Ivan Rakitić dao je veliki intervju za talijanski list la Repubblica. U Italiji i dalje je glavna tema reprezentacija koja se nije plasirala na Svjetsko prvenstvo, treći put u nizu. Hijatus Italije na SP-ima trajat će minimalno 16 godina.

"Često ne volimo brojke, ali nam puno govore. To je zabrinjavajuća činjenica, koja me jako rastužuje: jako volim talijanski nogomet, a posebno reprezentaciju. Potrebna je vrlo dubinska analiza kako bi se pokušao što prije preokrenuti trend. U europskom i svjetskom nogometu talijanski nogomet je previše važan da bi trenutna situacija postala "normalna". Nemam riječi. Usput, dobar sam i prijatelj s Gattusom, koji mi je bio trener tijekom moje posljednje sezone kao igrača u Hajduku", kazao je Rakitić.

Je li se Rakitić čuo s Gattusom nakon ispadanja?

"Nisam još imao volje. Imam fantastičan odnos s njim i njegovim osobljem. Jako mi je žao Italije, a posebno Rina, osobe s kojom ću biti blizak do kraja života. Želim mu puno sreće; uvjeren sam da je kao trener mogao toliko doprinijeti talijanskom nogometu. Ali nogomet je takav; mali detalji odlučuju tako odlučujuću utakmicu: čak i mala zemlja vas može eliminirati. Nadam se da će Savez pronaći rješenje; nogometu je potrebno da se Italija vrati tamo gdje je oduvijek bila", rekao je bivši hrvatski reprezentativac te dao savjet.

"Nije lako govoriti izvana, ali to je tema o kojoj sam razgovarao s Diegom Perottijem, koji je bio moj suigrač u Sevilli i dobro poznaje talijanski nogomet. Rekao mi je da je Lecce upravo osvojio prvenstvo Primavere (juniorska Serie A) s momčadi koja se sastoji isključivo od stranaca. Možda pravila treba barem malo promijeniti, zar ne?"

"Naravno, potrebna nam je veza između generacija. U Španjolskoj, ako imate 17 ili 18 godina i dorasli ste zadatku, odmah vas lansiraju u prvu momčad. Samo pogledajte Barcelonu: mogli su staviti na teren jedanaest igrača treniranih u omladinskoj školi. Trošenje novca na mlade igrače često se površno smatra rasipanjem, ali zapravo je isplativa investicija. Razvoj nove generacije talenata je pravi put. Ali očito je to dug i težak proces; zahtijeva strpljenje", objasnio je Rakitić pa dao savjet mladim talijanskim igračima.

"Kod mladih ljudi uvijek postoji element iznenađenja, u smislu da oni koji nisu spremni na jednom mjestu mogu napredovati na drugom. Stoga se isplati izaći iz svoje zone udobnosti. Svi vole biti kod kuće, u svom gradu. Ponekad morate otići da biste napravili pravi potez: sjajno je jesti bakinu tjesteninu, ali otići u inozemstvo znači naučiti se boriti se, mučiti se, nemati zajamčen posao. Znam da je to moguće: u DNK Talijana postoji mnogo ponosa. Kao što je to slučaj i kod nas u Hrvatskoj".

'Vušković ima najviše potencijala'

Rakitić je govorio i o Modriću.

"Nadam se da će nastaviti još 2-3 godine, ali očito je na njemu da odluči. U Milanu mi se čini da su svi uvjeti ispunjeni: Luka je sretan, klub je sretan. I Serie A ga još uvijek može imati".

Talijani su upitali može li Moro biti Modrićev nasljednik.

"Modrić nema nasljednika. Njegova priča je jedinstvena: ne samo za našu reprezentaciju, već i za svjetski nogomet. Osobno sam fan Pašalića, koji je svestran igrač u Atalanti i, za mene, izvanredan vezni igrač koji se kreće od šesnaesterca do šesnaesterca, vezni igrač sposoban za kretanje iz jedne zone u drugu. Trenutno imamo Gvardiola, braniča Cityja, i Baturinu, koji raste u kvaliteti kao ofenzivni vezni igrač u Fabregasovom Comu: trebalo mu je nekoliko mjeseci da se prilagodi, u Zagrebu je bio kralj, sve se vrti oko zone udobnosti.

Po mom mišljenju, hrvatski talent s najvećim potencijalom je Vušković, 19-godišnji središnji branič Hamburga. Moro je moderan vezni igrač, puno je narastao posljednjih mjeseci: Bologna mu je sjajna prilika da postane pravi. Nogomet je sport koji se razvija nadzvučnom brzinom", objasnio je Raketa.

Tko će osvojiti SP?

"Uobičajene reprezentacije: Njemačka, Argentina, Španjolska, Francuska. Bit će zanimljivo. I pripazite na iznenađenja. Možda Hrvatska", zaključio je Rakitić.

