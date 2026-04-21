Premierligaš objavio trenera za sljedeću sezonu: Dolazi Red Bullov čovjek

Njemački nogometni stručnjak Marco Rose (49) od iduće sezone vodit će engleskog premierligaša Bournemouth, objavili su sa stadiona Dean Court.

Španjolac Andoni Iraola, koji vodi momčad od 2023. godine, odradit će ugovor do kraja sezone. Engleski mediji navode kako bi mogao ostati na "otoku" jer već ima unosnu ponudu Crystal Palacea. Spominju se i španjolski klubovi Villarreal i Athletic Bilbao.

Bournemouth se trenutačno nalazi na osmom mjestu Premier lige i blizu je kvalifikacija za Europu, prvi put u povijesti kluba koja seže od 1899. godine.

Rose je trenersku karijeru započeo u Lokomotivi Leipzig 2012. godine, potom je predvodio Red Bull Salzburg do dva naslova prvaka Austrije, tri sezone je vodio Borussiu Monchengladbach, jednu njezinog imenjaka iz Dortmunda, a od 2022. do ožujka 2025. sjedio je na klupi RB Leipziga s kojim je osvojio njemački Kup (2023) i Superkup (2023).

"Rose stiže na južnu obalu s bogatim iskustvom na najvišoj razini europskog nogometa," objavio je Bournemouth.

"Fokus kluba i dalje je čvrsto na što boljem završetku tekuće sezone, a igrači i osoblje nastavljaju pokazivati ​​punu predanost postizanju pozitivnih rezultata i nadogradnji trenutnog niza od 13 utakmica bez poraza," dodao je Bournemouth.

