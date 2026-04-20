NAKON OSAM SEZONA /

U engleskoj Premier ligi potvrđeno prvo ispadanje ove sezone

U engleskoj Premier ligi potvrđeno prvo ispadanje ove sezone
Foto: Jacob King/PA Images/Profimedia

Pet kola prije kraja Wolverhampton ima 16 bodova manje od West Hama koji drži 17. mjesto

20.4.2026.
23:23
Hina
Jacob King/PA Images/Profimedia
Posljednji susret 33. kola engleskog nogometnog prvenstva između Crystal Palacea i West Hama završio je bez golova, a tim je rezultatom Wolverhampton i matematički ostao bez izgleda za prvoligaški spas.

Bila je to skromna predstava nakon koje gosti mogu biti nešto zadovoljniji jer sada imaju dva boda više od Tottenhama i zone ispadanja. Pobjeda bi ih dovela četiri boda iznad Spursa, ali morali su se zadovoljiti remijem. Remi londonskih klubova, potvrdio je i sudbinu Wolvesa koji su i matematički ispali iz Premier lige nakon osam sezona u najvišoj ligi.

Pet kola prije kraja Wolverhampton ima 16 bodova manje od West Hama koji drži 17. mjesto, posljednje koje donosi spas. Borna Sosa nije nastupio za Palace koji se nalazi na 13. mjestu sa 43 boda. Na vrhu je Arsenal sa 70 bodova, tri više od Manchester Cityja koji ima i utakmicu manje.

Premier LigaWolverhampton WanderersCrystal PalaceWest Ham United
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
