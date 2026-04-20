Hajdukov veznjak otkrio zašto ga je gol Vatrenima slomio i prelomio karijeru: 'Bio sam presretan'

Nogometaš Niko Sigur otvoreno je za kanadsku televiziju TSN govorio o svom nogometnom putu, od dolaska u Europu do odluke da na međunarodnoj razini ipak zaigra za Kanadu. Intervju, objavljen i na YouTubeu pod naslovom “Ja sam Kanađanin – Niko Sigur's Journey to Canada's National Soccer Team”, donosi njegovu osobnu priču između dva nogometna identiteta.

Sigur, koji nastupa za Hajduk, dotaknuo se i ključnog razdoblja svoje karijere kada je istovremeno imao pozive dviju reprezentacija; Hrvatske U-21 selekcije i seniorske reprezentacije Kanade. Iako je razmatrao obje opcije, odlučio je tada igrati za Hrvatsku na U-21 Europskom prvenstvu, dok je kasnije uslijedio i poziv iz stožera Zlatka Dalića za širu A selekciju.

Ipak, u kolovozu 2024. donio je konačnu odluku i promijenio nogometno državljanstvo te se priključio kanadskoj reprezentaciji.

“Kanadski Hrvat” i veza s korijenima

Govoreći o svom identitetu, Sigur je istaknuo snažnu povezanost s obje zemlje:

„Tri osobe koje su imale najveći utjecaj na moj dolazak u Europu su Hrvati iz Kanade. Zahvalan sam zajednicama u Vancouveru, Torontu i Hrvatskoj. Odrastao sam gledajući hrvatsku reprezentaciju i ponosan sam na svoje korijene, ali osjećam se kao kanadski Hrvat. Rođen sam i odrastao u Kanadi, pa sam osjećao da dugujem toj zemlji igranje za njezinu reprezentaciju”, rekao je Sigur.

Emocije sa Svjetskog prvenstva 2022.

Najemotivniji trenutak, priznaje, veže ga uz utakmicu Kanade i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru. Bio je to povijesni trenutak za Kanadu, prvi pogodak u povijesti na svjetskim prvenstvima, iako je Hrvatska kasnije preokretom slavila 4:1.

„Bio sam tada u Hajduku, tek sam stigao u klub. Suigrači su me stalno zezali zbog utakmice. Gledao sam susret s Rokasom Pukštasom, dok su neki Hrvati pokušavali ući u sobu. Kad je Kanada povela 1:0, bio sam presretan, emocije su me preplavile”, prisjetio se Sigur.

Dodao je kako je, unatoč porazu, tada prvi put osjetio koliko je kanadska reprezentacija ozbiljna ekipa:

„Protiv Belgije su također odigrali jako dobro. Tada sam shvatio da želim biti dio te priče.”

Od Radomlja do Hajduka

Sigur je u Europu stigao 2022. godine, nakon kratke epizode u Radomlju, a za prvu momčad Hajduka debitirao je u travnju 2023. pod vodstvom Ivana Leke. Brzo je privukao pozornost nogometnih saveza Hrvatske i Kanade, no konačnu odluku donio je u korist zemlje u kojoj je rođen i odrastao.

