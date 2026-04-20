JE LI REALNO?

Bonucci otkrio koga on želi za izbornika Italije: 'Sanjati ništa ne košta'

Foto: Profimedia

Europski prvak iz 2021. govorio je u ponedjeljak u Madridu, prije dodjele nagrada Laureus World Sports Awards

20.4.2026.
22:53
Hina
Bivši talijanski nogometni reprezentativac Leonardo Bonucci (38) "sanja" o tome da španjolski stručnjak Pep Guardiola preuzme talijansku reprezentaciju nakon tri neuspješna pokušaja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Europski prvak iz 2021. govorio je u ponedjeljak u Madridu, prije dodjele nagrada Laureus World Sports Awards, o "mogućnosti dovođenja Pepa Guardiole" za novog izbornika "Azzurra".

"Ako zaista želimo krenuti ispočetka, njegovo bi dovođenje značilo uvođenje radikalne promjene u usporedbi sa svime što je učinjeno u prošlosti," kazao je.

Dosadašnji izbornik Gennaro Gattuso podnio je ostavku nakon poraza od Bosne i Hercegovine u doigravanju za skorašnje Svjetsko prvenstvo, već treće u nizu na kojem neće biti Italije.

"Teško je angažirati španjolskog stručnjaka, ali sanjati ništa ne košta," naglasio je Bonucci koji je u dresu talijanske vrste upisao 121 nastup i postigao osam golova.

Vrhunac njegove reprezentativne karijere bilo je osvajanje EURO-a 2020. pobjedom u finalu protiv Engleske nakon izvođenja jedanaesteraca. Upravo je Bonucci zabio gol za 1-1, a potom je bio siguran i prilikom izvođenja jedanaesteraca.

"Trenutna reprezentacija, ako je usporedim s našom koja je osvojila Euro, tehnički i u smislu talenta, nesumnjivo je superiorna", ali ono što nedostaje je stupanj zrelosti u smislu vodstva i osobnosti, jer u važnim utakmicama to čini razliku. Nadam se da ovaj neuspjeh talijanske reprezentacije može biti novi početak," poručio je.

Talijanska Nogometna ReprezentacijaLeonardo BonucciPep Guardiola
