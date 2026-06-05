Enrique Iglesias snimljen u zagrljaju s tajnom obožavateljicom, a pali su i poljupci

Glazbenik Enrique Iglesias (51) na društvenim je mrežama objavio video zbog kojeg njegova supruga Anna Kournikova (44) neće biti nimalo sretna...

Dört çocuk babası ünlü şarkıcı Enrique Iglesias, bir konseri sırasında sahneye çıkan kadın hayranıyla yaşadığı sürpriz anları sosyal medya hesabından paylaştı.



Sahneye atlayan hayranının öpmesiyle başlayan anlar, lglesias'ın karşılık vermesi sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/Exac6lOL3c — Kulis Magazin (@kulis_magazin) June 5, 2026

Naime, iako je video navodno snimljen još 2022. godine, popularni ga je glazbenik ponovno objavio iz nepoznatog razloga.

Na videu se vidi popularni glazbenik koji je snimljen kako grli obožavateljicu s kojom izmjenjuje poljupce u obraz, a zatim i u usta. Sve se dogodilo dok je obožavateljica pokušavala snimiti selfie, a intimni susret s nepoznatom damom izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Foto: Rachid Ait/Pacific coast news/Profimedia

Obožavatelji su prozvali glazbenika za nedolično ponašanja, pozvali ga da ukloni video, ali i postavili ključno pitanje - što će reći Anna Kournikova?

Podsjetimo, bivša tenisačica Anna Kournikova i Enrique Iglesias zajedno su od 2001. godine, kada su se upoznali na snimanju njegova spota za pjesmu "Escape". Unatoč tome što svoju vezu već više od dva desetljeća drže podalje od očiju javnosti, zajedno su osnovali obitelj i imaju četvero djece.