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ŠTO ĆE REĆI ANNA? /

Enrique Iglesias snimljen u zagrljaju s tajnom obožavateljicom, a pali su i poljupci

Enrique Iglesias snimljen u zagrljaju s tajnom obožavateljicom, a pali su i poljupci
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Foto: Katch/Shutterstock Editorial/Profimedia

Društvenim mrežama širi se video Enriquea Iglesiasa u prebliskom druženju s obožavateljicom: grle se, ljube i snimaju selfie

5.6.2026.
12:02
Hot.hr
Katch/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Glazbenik Enrique Iglesias (51) na društvenim je mrežama objavio video zbog kojeg njegova supruga Anna Kournikova (44) neće biti nimalo sretna... 

Naime, iako je video navodno snimljen još 2022. godine, popularni ga je glazbenik ponovno objavio iz nepoznatog razloga.

Na videu se vidi popularni glazbenik koji je snimljen kako grli obožavateljicu s kojom izmjenjuje poljupce u obraz, a zatim i u usta. Sve se dogodilo dok je obožavateljica pokušavala snimiti selfie, a intimni susret s nepoznatom damom izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Enrique Iglesias snimljen u zagrljaju s tajnom obožavateljicom, a pali su i poljupci
Foto: Rachid Ait/Pacific coast news/Profimedia

Obožavatelji su prozvali glazbenika za nedolično ponašanja, pozvali ga da ukloni video, ali i postavili ključno pitanje - što će reći Anna Kournikova?

Podsjetimo, bivša tenisačica Anna Kournikova i Enrique Iglesias zajedno su od 2001. godine, kada su se upoznali na snimanju njegova spota za pjesmu "Escape". Unatoč tome što svoju vezu već više od dva desetljeća drže podalje od očiju javnosti, zajedno su osnovali obitelj i imaju četvero djece.

 

Enrique IglesiasGlazbaObožavateljica
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