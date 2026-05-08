LATINO ZAVODNIK /

Put Enriquea Iglesiasa obilježio je bijeg od obitelji, a onda i ljubav s Annom Kournikovom

Foto: Katch/Shutterstock Editorial/Profimedia
Miljenik publike, posebice žena, danas slavi rođendan! Karizmatični španjolski glazbenik Enrique Iglesias već desetljećima nosi titulu kralja latino popa, a njegova karijera obilježena je uspjehom, rekordnim brojem hitova i rasprodanim turnejama.
Enrique Iglesias, karizmatični Španjolac rođen u Madridu, već desetljećima nosi titulu kralja latino popa, a danas slavi 51. rođendan. Njegova karijera, obilježena vrtoglavim uspjehom, rekordnim brojem hitova i rasprodanim turnejama, poznata je diljem svijeta. Ipak, iza blještavila pozornice krije se priča o kompleksnom odnosu s ocem, borbi za vlastiti identitet i ljubavi prema obitelji koju skriva od očiju javnosti.

Kada se govori o njegovom životu, nezaobilazan faktor je i Anna Kournikova, bivša tenisačica s kojom je u vezi još od 2001. godine. Iako se nikada nisu službeno vjenčali, njihova veza ostaje jedna od najzanimljivijih, najdugotrajnijih, ali i najprivatnijih u svijetu showbusinessa.

a13/Zuma Press/Profimedia
Enrique IglesiasJulio IglesiasAnna KournikovaGlazbenik
