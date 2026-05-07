Plavo sjenilo i iscrtane obrve: Pogledajte kako su se poznate Hrvatice šminkale nekoć

Gledano iz današnje perspektive, makeup trendovi ranih 2000-ih djeluju gotovo komično. Tko bi danas rekao da su tanko iscrtane obrve i intenzivno plavo sjenilo bili vrhunac estetike? Ipak, tada su bili apsolutni hit.

Danas dominira filozofija "manje je više" te prirodan, sjajan ten ("glowy skin"), dok su nekadašnji trendovi ostali negdje u prošlosti - barem zasad. No moda, kao i trendovi šminkanja, uvijek idu u krug pa ne bi bilo iznenađenje da uskoro doživimo povratak plavih ili ljubičastih sjenila, pa čak i nekad popularnih nude ruževa koji gotovo stapaju usne s tonom kože.

Te su trendove, naravno, pratile i poznate Hrvatice pa smo u galeriji izdvojili kakvu su tada šminku nosile dame poput Jelene Rozge, Maje Šuput, Ivane Kindl, Sonje Kovač i mnogih drugih Hrvatica koje su svojim likom i djelom oblikovale našu scenu.