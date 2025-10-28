ŠOKANTNA TRANSFORMACIJA /

Izgubila kile, promijenila lice i život: Kontroverzna Mama June više nije ista osoba

Foto: Famous, Bang Media International/alamy/profimedia
June Shannon, poznatija široj javnosti kao Mama June, američka je reality zvijezda koju je šira javnost upoznala zajedno s kćerkom Alanom Thompson, poznatijom kao Honey Boo Boo, u sklopu njihovog reality showa Here Comes Honey Boo Boo.
1 /23
June Shannon (46), poznatija kao Mama June, postala je slavna zahvaljujući reality emisiji Here Comes Honey Boo Boo, u kojoj je prikazivala svakodnevni život svoje obitelji i kćeri Alane “Honey Boo Boo” Thompson. Nakon uspjeha showa, June je često punila naslovnice zbog brojnih skandala, zdravstvenih problema i obiteljskih sukoba.

Prošla je kroz drastičan gubitak kilograma, estetske operacije i borbe s ovisnošću, ali i teške obiteljske tragedije - uključujući bolest i smrt svoje starije kćeri Anne Cardwell. Unatoč svemu, Mama June posljednjih godina pokušava popraviti svoj imidž i obnoviti odnos s djecom, dok se i dalje pojavljuje u reality emisijama koje prate njezin život nakon slave.

28.10.2025.
13:17
Hot.hr
Famous, Bang Media International/alamy/profimedia
Honey Boo BooPrije I PoslijeTransformacija
