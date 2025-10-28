Izgubila kile, promijenila lice i život: Kontroverzna Mama June više nije ista osoba

June Shannon (46), poznatija kao Mama June, postala je slavna zahvaljujući reality emisiji Here Comes Honey Boo Boo, u kojoj je prikazivala svakodnevni život svoje obitelji i kćeri Alane “Honey Boo Boo” Thompson. Nakon uspjeha showa, June je često punila naslovnice zbog brojnih skandala, zdravstvenih problema i obiteljskih sukoba.

Prošla je kroz drastičan gubitak kilograma, estetske operacije i borbe s ovisnošću, ali i teške obiteljske tragedije - uključujući bolest i smrt svoje starije kćeri Anne Cardwell. Unatoč svemu, Mama June posljednjih godina pokušava popraviti svoj imidž i obnoviti odnos s djecom, dok se i dalje pojavljuje u reality emisijama koje prate njezin život nakon slave.