Danas ih znamo kao najjezivije likove, a mogli su nam biti simpatični sugrađani ili čak dio ekipe
Bliži se Noć vještica, doba godine kada s užitkom uranjamo u svijet strave i prisjećamo se najjezivijih likova koji su nas proganjali s filmskih platna. No, jeste li se ikada zapitali što bi se dogodilo kada bi te ikone straha morale napustiti svoje mračne pohode i pronaći "normalan" posao kako bi platile račune? Uz pomoć kreativne platforme Nano Banane, zavirili smo u alternativnu stvarnost u kojoj najpoznatiji horor zlikovci rade u pekari, autoškoli ili dječjoj igraonici. Pripremite se za transformaciju koja je istovremeno smiješna i duboko uznemirujuća.