Sablasni prizori razaranja obilaze svijet: Ljudi u strahu, cijeli grad u ruševinama

Snažan potres pogodio je zapadni dio Turske, uzrokujući urušavanje najmanje tri zgrade koje su već bile oštećene u prethodnom potresu, izvijestile su vlasti. Nema dojava o poginulima, piše The National News.

Potres magnitude 6,1 imao je epicentar u gradu Sindirgi u pokrajini Balikesir, prema podacima turske Agencije za upravljanje katastrofama i izvanrednim situacijama. Zabilježen je oko 23 sata po lokalnom vremenu u ponedjeljak, na relativno maloj dubini od oko 6 kilometara. Plitki potresi mogu uzrokovati veću štetu.

Potres, nakon kojeg je uslijedilo nekoliko naknadnih podrhtavanja, osjetio se i u Istanbulu te obližnjim pokrajinama Bursa, Manisa i Izmir. Najmanje tri nenastanjene zgrade i dvoetažna trgovina srušile su se u Sindirgiju, izjavio je ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya. Te su građevine već bile oštećene u prethodnom potresu.

Guverner Balikesira Ismail Ustaoglu rekao je da je 22 osobe zadobilo ozljede nakon što su pale u panici tijekom potresa. Osamnaest osoba koje su skočile s balkona u panici zadobile su lakše ozljede, dodao je. „Dosad nismo zabilježili ljudske žrtve, ali nastavljamo s procjenama,” rekao je upravitelj okruga Sindirgi, Dogukan Koyuncu, za državnu novinsku agenciju Anadolu.

Ljudi izašli na cestu

Snimke sigurnosnih kamera iz Manise prikazale su kako se ulične svjetiljke njišu, voda u bazenima prelijeva te proizvodi na policama tresu dok je potres trajao.

Mnogi su stanovnici Sindirgija ostali na otvorenom, previše uplašeni da bi se vratili u svoje domove, izvijestila je televizija Haberturk. Kada je počela padati kiša, guverner Ustaoglu rekao je da su džamije, škole i sportske dvorane otvorene za smještaj ljudi koji se ne usuđuju vratiti kući.

U Istanbulu su također mnogi ljudi napustili svoje domove kad je potres pogodio. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da su timovi poslani na teren kako bi procijenili štetu. U kolovozu je Sindirgi pogodio još jedan potres magnitude 6,1, u kojem je poginula jedna osoba, a deseci su ozlijeđeni.

Turska se nalazi na velikim rasjedima i potresi su česti. Godine 2023. potres magnitude 7,8 usmrtio je više od 53.000 ljudi u Turskoj te uništio ili oštetio stotine tisuća zgrada u 11 južnih i jugoistočnih pokrajina. Još 6.000 ljudi poginulo je u sjevernim dijelovima susjedne Sirije.