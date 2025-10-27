Stižu prve snimke razornog potresa u Turskoj: Pogledajte šok na licima ljudi
Epicentar je bio 62 kilometra jugoistočno od Balıkesira i 10 kilometara južnije od Sındırgıja
U ponedjeljak u 22.48 sati po lokalnom vremenu jak potres jačine 6,1 stupnjeva po Richteru pogodio je Tursku.
Epicentar je bio 62 kilometra jugoistočno od Balıkesira i 10 kilometara južnije od Sındırgıja.
"Osjetio sam potres, stvarno je bio jak", stoji u komentarima na stranici EMSC.
"Vrlo intenzivno",
"Predugo je trajalo"
"Tako loše"
"Ovo je bilo veliko", nižu se komentari na stranici.
Ubrzo nakon potresa, na društvenim mrežama počele su se pojavljivati snimke potresa. Na nekima se vidi i reakcija ljudi.
Nakon stravičnog potresa, Tursku je pogodilo više od 15 naknadnih podrhtavanja. Najjači je bio 4,2 stupnja po Richteru.
