Stižu prve snimke razornog potresa u Turskoj: Pogledajte šok na licima ljudi

U ponedjeljak u 22.48 sati po lokalnom vremenu jak potres jačine 6,1 stupnjeva po Richteru pogodio je Tursku.

Epicentar je bio 62 kilometra jugoistočno od Balıkesira i 10 kilometara južnije od Sındırgıja.

"Osjetio sam potres, stvarno je bio jak", stoji u komentarima na stranici EMSC.

"Vrlo intenzivno",

Footage shows damage caused by a 6.1 magnitude earthquake in western Turkey on Monday, with Turkish media reporting power outages in affected areas



"Predugo je trajalo"

"Tako loše"

"Ovo je bilo veliko", nižu se komentari na stranici.

A 6.1-magnitude earthquake struck Balıkesir Sındırgı, Turkey.



Ubrzo nakon potresa, na društvenim mrežama počele su se pojavljivati snimke potresa. Na nekima se vidi i reakcija ljudi.

Nakon stravičnog potresa, Tursku je pogodilo više od 15 naknadnih podrhtavanja. Najjači je bio 4,2 stupnja po Richteru.

