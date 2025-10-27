'OVO JE BILO VELIKO' /

Stižu prve snimke razornog potresa u Turskoj: Pogledajte šok na licima ljudi

Stižu prve snimke razornog potresa u Turskoj: Pogledajte šok na licima ljudi
×
Foto: X/just In/todd Paron/screenshot

Epicentar je bio 62 kilometra jugoistočno od Balıkesira i 10 kilometara južnije od Sındırgıja

27.10.2025.
21:04
Tajana Gvardiol
X/just In/todd Paron/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U ponedjeljak u 22.48 sati po lokalnom vremenu jak potres jačine 6,1 stupnjeva po Richteru pogodio je Tursku

Stižu prve snimke razornog potresa u Turskoj: Pogledajte šok na licima ljudi
Foto: Emsc

Epicentar je bio 62 kilometra jugoistočno od Balıkesira i 10 kilometara južnije od Sındırgıja.

"Osjetio sam potres, stvarno je bio jak", stoji u komentarima na stranici EMSC.

"Vrlo intenzivno",

"Predugo je trajalo"

"Tako loše"

"Ovo je bilo veliko", nižu se komentari na stranici.

Ubrzo nakon potresa, na društvenim mrežama počele su se pojavljivati snimke potresa. Na nekima se vidi i reakcija ljudi.

Nakon stravičnog potresa, Tursku je pogodilo više od 15 naknadnih podrhtavanja. Najjači je bio 4,2 stupnja po Richteru.

POGLEDAJTE VIDEO: Petrinju su pogodila dva zla, rat i potres

PotresTurska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'OVO JE BILO VELIKO' /
Stižu prve snimke razornog potresa u Turskoj: Pogledajte šok na licima ljudi