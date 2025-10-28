Kakvi prizori: Kod Trogira uništeno 27 tona duhana i cigareta vrijednih 1,3 milijuna eura!

Više od 27 tona zaplijenjenog duhana, cigareta i duhanskih prerađevina vrijednih 1,3 milijuna eura uništila je Carinska uprava u utorak ujutro u krugu tvrtke Adriatic Blizna ​u Prgometu nedaleko Trogira.

Kako se moglo čuti, zaplijenjena roba je oduzeta krijumčarima tijekom proteklih 14 mjeseci u više odvojenih slučajeva na području cijele Hrvatske, a time je spriječena šteta za državni proračun od 3,3 milijuna eura. Količina koja je danas uništena je otprilike na nivou godišnje zapljene koje Carinska uprava ima. Tako je prošle godine zaplijenili više od 15 tona duhana, a ove godine su već blizu 30 tona.

Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave Tihomir Žegrec​ je rekao da mogu biti zadovoljni ukupnim udjelom sivog i crnog tržišta duhana i duhanskih proizvoda koji u Hrvatskoj drže ispod pet posto što je znatno bolje od europskog prosjeka. Dodao je da im je visoko na listi prioriteta borba protiv crnog tržišta duhana i duhanskih prerađevina s obzirom da trošarine predstavljaju značajan udio u državnom proračunu.

"Uzimamo i faktor tržišnih mjera koje duhan i duhanske prerađevine moraju zadovoljavati sa aspekta označavanja markicama i upozorenja za štetnost po zdravlje. Svjedočili ste nedavno velikoj zapljeni 14 milijuna komada cigareta koje će se nakon završenog postupka uništiti. Carinska uprava nastoji svu zaplijenjenu robu komercijalizirati", objasnio je Žegrec.

'Zbrinjavanje neškodljivo za okoliš'

No, nekad se dogodi da ta roba ne zadovoljava neke mjere trgovinske politike pa se ne može staviti na tržište i u prodaju. U tom slučaju, kaže Žegrec, roba ide na uništenje, a to se radi tako što se miješa s drugom biomasom, potom se melje i tako učini trajno neupotrebljivim za uporabu. "Takvo je zbrinjavanje neškodljivo za okoliš i propisano strogim normama".

Odgovarajući na novinarska pitanja rekao je da je duhan, koji uglavnom dolazi brodovima, kontejnerima ili kamionima, ali ga se može naći i na štandovima i tržnicama, zaplijenjen od organiziranih kriminalnih skupina. Duhan brodovima dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali i cestovnim putem iz zemalja u okruženju Hrvatske koje nisu članice EU.

Kazao je da im u otkrivanju i suzbijanju krijumčarenja pomaže sustav e-carine koji ima elemente umjetne inteligencije i omogućava da temeljem određenih matematičkih algoritama dođu do podataka o suspektnim pošiljkama.

"Pojavni oblik sivog i crnog tržišta duhana je znatno smanjen posljednjih deset godina posebno ulaskom Hrvatske u EU. Sada smo prema procjenama nešto ispod pet posto crnog tržišta u ukupnom udjelu prometa duhana i duhanskih proizvoda što je manje nego europski prosjek", dodao je i napomenuo da su krijumčari duhana većinom strani državljani.