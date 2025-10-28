Ludnica za Thompsonom: Redovi u Zadru i Zagrebu kilometarski zbog ulaznica

Prodaja ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona (59) krenula je točno u podne, a nastala je prava ludnica! Na Entriju je već u prvim minutama više od 18 tisuća ljudi čekalo svoju priliku za kartu, dok su se diljem Hrvatske pred prodajnim mjestima stvarali kilometarski redovi obožavatelja.

Popularni pjevač nedavno je najavio veliku turneju koja obuhvaća četiri hrvatska grada. Prvi koncert održat će u Osijeku, gdje će nastupiti 21. i 22. studenoga. Nakon Osijeka, Thompson stiže u Varaždin, gdje će 7. prosinca zapjevati u Areni, a potom i u Zadru 12. prosinca. Turneja će kulminirati 27. ožujka velikim završnim koncertom u Areni Zagreb.