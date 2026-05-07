Sjećate se Sulejmana i Hurem? Ovako danas izgledaju zvijezde megapopularne turske sapunice

"Sulejman Veličanstveni" jedna je od najpoznatijih turskih serija koja prikazuje život sultana Sulejmana, ljubavne odnose, borbu za vlast i dvorske spletke u Osmanskom Carstvu. Serija je stekla popularnost diljem svijeta zahvaljujući zanimljivoj priči, kostimima i snažnim glumačkim ulogama.

Glavnog lika tumačio je Halit Ergenç, koji je i danas aktivan u filmskoj i televizijskoj industriji te često sudjeluje u velikim turskim produkcijama. Meryem Uzerli, poznata po ulozi Hurem, nakon serije nastavila je međunarodnu karijeru i danas radi na filmskim projektima te surađuje s modnim i televizijskim kućama.

Okan Yalabık, koji je glumio Ibrahim-pašu, danas uglavnom radi u kazalištu i sinkronizaciji, dok Nur Fettahoğlu i dalje glumi u popularnim turskim serijama i televizijskim projektima. Mnogi glumci iz serije ostali su među najpoznatijim imenima turske televizijske scene.